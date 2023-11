Lucca Comics & Games 2023: gli eventi da non perdere

Ecco gli eventi da non perdere al Lucca Comics & Games 2023 durante i giorni della manifestazione.

Oggi, 1 novembre, prende il via il Lucca Comics & Games 2023, e vogliamo indicarvi una serie di eventi da non perdere durante la manifestazione, che si svolgerà fino al 5 novembre.

1 novembre

Barbie

Alle 13:00 presso la Fontana Porta San Pietro si svolgerà una parata a tema Barbie, con dei cosplay che attraverseranno la città vestiti a tema. Ricordiamo che l’anno scorso si svolse un evento simile mettendo al centro Mercoledì.

Gondry

Il registra francese Michel Gondry, autore di Se mi lasci ti cancello, terrà una masterclass dialogando con lo scrittore Manlio Castagna. Successivamente saranno proiettati Il libro delle soluzioni, e i documentari che ripercorrono la carriera del regista: Michel Gondry, do it yourself e A letto con Michel Gondry. L’appuntamento è fissato alle ore 14,00 al Cinema Astra.

Scrivere l’America

Presso l’Auditorium del Suffraggio dalle 14,30 si terrà un incontro che vedrà protagonisti Garth Ennis (The Boys, Preacher), Joe Kelly (Superman, X-Men, Kill Giants) e Howad Chaykin (Bla). Tre importanti autori di fumetti americani, che racconteranno cosa significa essere fumettisti negli States, raccontandoli attraverso le pagine dei comics.

A proposito di Garth Ennis, al Lucca Comics & Games 2023 sarà presente anche l’edizione absolute di Preacher.

Show cooking foodmetti

Una interessante iniziativa che vede mischiarsi personaggi del mondo del fumetto con il cibo, porterà anche un personaggio come Cb Cebulski, caporedattore della Marvel, a presentare al pubblico il suo piatto forte: la Pasta e Fagioli. Conducono: Eleonora Cozzella (il Gusto) e Carlo Spinelli. L’evento si svolgerà dalle 16,45 alle 18,00 in Piazza San Romano.

Max Forever

Alle 15,30 presso il teatro del Giglio il cantante Max Pezzali presenta il suo fumetto. Si tratta di un albo con tiratura limitata, che è stato realizzato da Roberto Recchioni. Il fumetto verrà reso disponibile in tre edizioni diverse: regular, variant e white, e 250 saranno autografate da Max Pezzali e disegnate da Roberto Recchioni presso il Palazzo delle Dediche alle 17.30.

La vita animata del signor Bozzetto

Alle 16,00 presso l’Auditoium del Suffragio il maestro dell’animazione Bruno Bozzetto incontrerà il pubblico del Lucca Comics & Games, per raccontare il suo percorso artistico e lavorativo. L’incontro sarà moderato da Luca Raffaelli.

Five Nights at Freddy’s

Alle ore 20,00 presso il Cinema Astra si svolgerà la proiezione del film Five Nights at Freddys’ della Blumhouse. A presentar l’incontro ci sarà lo youtuber Favij. Si tratta di una proiezione a ingresso con prenotazione su Eventvrite, in allegato assieme al biglietto/abbonamento del festival del giorno indicato.

Blankets

Presso il teatro del Giglio alle 21,oo verrà messo in scena l’adattamento teatrale tratto da Blankets, il graphic novel cult realizzato dal fumettista Craig Thompson. La regia dell’opera è di Francesco Niccolini. Ad accompagnarlo ci sarà una mostra curata da Cristina Poccardi e Francesco Niccolini.

2 novembre

Naoki Urasawa

Alle ore 16, presso l’auditorium San Francesco, Il mangaka Naoki Urasawka, autore di opere come 20th Century Boys e Monster si racconterà davanti al pubblico del Lucca Comics & Games 2023. L’incontro sarà moderato da Luca Valtorta.

Urasawa sarà però presente anche ad altri incontri: il 3 novembre alle 11,30 sarà con con Dario Moccia all’Auditorium San Francesco; sabato 4 dalle 14 sarà al teatro del Giglio con il direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina; e poi domenica 5 dalle 11,30 sarà al teatro del Giglio in un incontroche lo vedrà al fianco di Igort e Jim Lee.

3 novembre

Jim Lee

Alle 14,30 presso l’auditorium San Francesco la superstar del fumetto americano Jim Lee, protagonista sulle pagine degli X-Men, così come su quelle di Batman, racconterà il suo percorso nei comics

Jim Lee, che oggi dirige la DC Comics, si troverà a fianco dell’editor della Marvel, CB Cebluski, e con quello di Kodansha, Shunsuke Tanaka. Modera l’incontro Andrea Rock.

Hiro Mashima

Il creatore di Fairy Tale sarà presente al Lucca Comics & Games 2023, e sarà protagonista di un evento venerdì 3 dalle 15,00 alle 16,00 al Teatro del Giglio. Mashima guiderà il pubblico in un viaggio tra le pieghe della sua carriera artistica.

Successivamente, sabato 4 novembre, dalle 10:00 alle 10:45, l’Auditorium San Francesco diventerà il palcoscenico dove le mani del sensei trasformeranno un’idea in arte sulla tavoletta grafica, dando vita a meravigliose illustrazioni. Negli ultimi 15 minuti Mashima si dedicherà alla realizzazione di tre preziosi shikishi, che poi verranno omaggiati a tre fan scelti dal maestro.

Diabolik

Alle ore 20 presso il cinema Astra i Manetti Bros proietteranno in anteprima il loro Diabolik chi sei?. Si tratta del capitolo conclusivo della trilogia dedicata al Re del Terrore. L’incontro con il pubblico permetterà anche di svelare i segreti dietro la produzione del titolo.

Nintendo

Nintendo sarà presente al Lucca Comics & Games 2023 con varie attività. Tra queste segnaliamo il titlo WarioWare: Move it!, che sarà in uscita su Nintendo Switch il 3 novembre, proprio durante la manifestazione. Il videogioco della celebre nemesi di Mario, non mancherà, con i suoi folli minigiochi, di garantire divertimento a tutti i visitatori fin dal day one.

4 novembre

Cosplay

Alle ore 14, presso l’auditorium San Francesco si svolgerà la gara cosplay internazionale dell’ECG. Particolare attenzione verrà data anche ai 60 anni di Doctor Who, per cui si svolgerà un evento a tema alle 15,00 al giardino degli Osservanti. Ricordiamo che l’1 novembre è, invece, la giornata della parata dedicata a Barbie.

In memoria del creatore di Magic: the Gathering

Alle ore 14.15 nella sala G. Ingellis, assieme a Peter Adkison, Sam Gaglio e Zoltar ci sarà un incontro dedicato a Richard Garfield, il creatore di Magic: The Gathering, che nel 1994 presentava a Lucca il suo gioco che avrebbe rivoluzionato il mercato. A riguardo ci sarà anche una mostra a tema presso palazzo Arnolfini.

League of Legends – La finale

Alle ore 15,30, presso il PalaTagliate si svolgerà la finale di League of Legends. I videogiocatori potranno seguire dal vivo la finale del torneo esport PG Nationals 2023, e ci sarà anche la cerimonia di premiazione.

Presso il PalaTagliate si giocheranno anche le finali Tormenta, sia per League of Legends che per Valorant. Gli eventi si terranno il 2 e il 3 novembre, alle 9.30.

Mary e lo spirito di mezzanotte

Alle ore 17, presso il cinema Astra il regista Enzo d’Alò (conosciuto per la celebre opera La gabbianella e il gatto) presenterà in anteprima nazionale la sua nuova produzione.

La storia è ambientata nell’Irlanda del romanzo di Roddy Doyle da cui il film trae ispirazione. Al centro del film c’è il rapporto tra una bambina e sua nonna. Mary e lo spirito di mezzanotte arriverà al cinema dal 23 novembre.

Sergio Bonelli Editore

Alle ore 17, 30 nella chiesa San Giovanni, con gli autori di Dylan Dog, si terrà la presentazione del piano relativo al personaggio di Sergio Bonelli Editore. Saranno presenti Barbara Baraldi, Michele Masiero e Franco Busatta.

Ma la Sergio Bonelli Editore è grande protagonista al Lucca Comics & Games 2023, considerando che il 3 novembre alle 14.30, sempre presso la Chiesa San Giovanni, verranno celebrati i 75 anni di Tex.

Mentre alle 17,30 ci sarà il lancio della variant cover di Zagor 700, realizzata dall’illustratore Asaf Hanuka. Anche il personaggio di Julia verrà celebrato, considerando i 25 della serie. L’evento celebrativo vedrà protagonista Giancarlo Berardi, e si svolgerà domenica 5 dalle 11, 30.

Don Rosa

Alle ore 18, in sala Tobino si svolgerà l’incontro con Don Rosa. Il padre dei Paperi Disney arriva in Italia ed a Lucca con Panini Comics, ed incontrerà i lettori appassionati Disney per raccontare la sua carriera. A moderare l’incontro ci saranno Pierluigi Gaspa e Alberto Becattini.

5 novembre

Il ragazzo e l’airone

L’appuntamento è per Domenica 5 novembre, al cinema Astra. Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki arriverà alla manifestazione in versione originale sottotitolata.

L’Ingresso per la visione de Il ragazzo e l’airone sarà possibile solo su prenotazione (prenotabile nei prossimi giorni su Eventbrite), attraverso il biglietto/abbonamento del festival valido nel giorno indicato.

Panini Comics

Alle ore 13, presso la chiesa San Giovanni Panini Comics presenta in fiera le prossime uscite Marvel, Dc Comics, Disney e le stesse produzioni Panini. Saranno presenti Marco M. Lupoi, Silvia Bia, Raffele Caporaso, Emanuele Emma, Nicola Peruzzi e Stefania Simonini.

Gli incontri Panini Comics saranno però alternati nel corso del Lucca Comics & Games 2023: gli annunci Marvel 2024 verranno fatti giovedì 2 novembre alle 14,30, in presenza dell’editor americano CB Cebulski. Le novità Disney di Topolino, si terranno, invece, alle 17,30.

E poi, venerdì 3 novembre, presso il teatro del Giglio alle ore 12,00, si festeggeranno i 60 anni degli Avengers e degli X-Men, due gruppi iconici della storia Marvel.