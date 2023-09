Lucca Games compie 30 anni, ecco le iniziative a Lucca Comics & Games 2023

Lucca Games compie 30 anni, e questo Lucca Comics & Games 2023 servirà per celebrare questo importante anniversario. Tanti sono gli eventi in programma per celebrare la ricorrenza.

Grog si rifà il look

Per questa occasione anche il Grog, la mascotte di Lucca Games inventata da Renato Genovese nel 1989 in occasione della nascita della saga di Vorodin, si rifà il look. Quest’anno, per il trentennale, il suo restyling è stato affidato all’artista che forse più ha rappresentato l’ultimo decennio della storia del festival e in particolare del mondo Games: il maestro Karl Kopinski.

Lillo e Joe Manganiello come abassador

Una storia degna di essere raccontata ha bisogno di buoni narratori: sarà Lillo Petrolo il secondo ambassador di Lucca Games, insieme al già annunciato Joe Manganiello. L’attore romano è da sempre appassionato di modellismo.

A Lillo e ai suoi maestri è dedicata la mostra Lillo e il Grog: viaggio al centro del modellismo, nel centralissimo Palazzo Arnolfini, dove sarà possibile osservare anche le miniature dipinte da Josè Da Vinci, Sergio Calvo Rubio, Arnau Lazaro, Fabrizio Russo, Francesco Farabi, David Arroba, Max Richiero, Pietro Balloni, Luciano Leni, Giovanni Bosio, Alessandro Marinone, Andrea Jula, Danilo Cartacci e molti altri.

Lillo il 2 novembre sarà protagonista del main event sul palco del Grog Live Show, che vedrà lui e Joe Manganiello contrapposti in un ironico incontro/scontro nei panni di Grog e Arkhan e incontrerà il pubblico al Teatro del Giglio.

Magic: The Gathering

Nel 2023 anche Magic: The Gathering compie trent’anni. Lucca Comics & Games fa un omaggio al primo trading card game della storia e alla sua community dedicandole una mostra in Palazzo Arnolfini e una Magic Alley a Lucca Games, che ospiterà 18 artisti.

Fra gli artisti ospiti ci saranno: Adam Paquette, Andrea Piparo, Jeff Laubenstein, Jesper Ejsing, Johan Grenier, Justine Jones, Marta Nael, Martina Fačková, Michele Giorgi, Mark Zug, Mila Pesic, Randy Vargas, Richard Kane-Ferguson, RK Post, Seb McKinnon, Svetlin Velinov, Milivoj Ćeran e Tony DiTerlizzi.

È inoltre prevista l’anteprima italiana del documentario su Magic: The Gathering “Igniting the Spark”, che verrà proiettato per la prima volta proprio a Lucca.

Le mostre

Quest’anno si contano ben 6 mostre, fra le quali un’esposizione all’interno del padiglione Carducci di stampe di altissima qualità e miniature del maestro indiscusso dell’illustrazione fantasy, Frank Frazetta, realizzato in collaborazione con Corner4Art e Mindworks. Il percorso Frazetta’s Legacy: Art on Art sarà corredato dalla presenza in fiera di una ospite d’eccezione: Sara Frazetta, la nipote di Frank, che ha dato vita 10 anni fa al portale Frazetta Girls.

Tra le mostre, ricordiamo anche quella dedicata a J.R.R. Tolkien. Other Minds and Hands: JRRT50 nel tempo e nello spazio, nel gioco e nel fumetto nel Palazzo delle Esposizioni in cui saranno esposti anche lavori originali del grande illustratore Angus McBride. Tra gli ospiti ci saranno anche i curatori Oronzo Cilli e Roberto Di Meglio, Francesco Nepitello, Pete Fenlon e Brian Sibley.

The ‘90s Room

Nasce anche il suggestivo progetto The ‘90s Room, un processo di partecipazione inclusiva realizzato con il Liceo Artistico “Passaglia” di Lucca con il collettivo Chaos League. Attraverso un laboratorio di ricerca incentrato sulle passioni nerd all’interno di un dialogo intergenerazionale, gli studenti sono stati chiamati a immaginare come sarebbe stata la stanza di un appassionato di Pop Culture nel 1993. In parallelo, Chaos League ha progettato e scritto un’esperienza immersiva ad hoc.

The ‘90s Room andrà ad aggiungersi al programma di Chamber Larp organizzato da Chaos League, che proporrà altre cinque esperienze immersive. Una nuova selezione dei migliori larp italiani e internazionali, minimali e dal design curatissimo, che permetteranno di vivere esperienze potenti ed emozionanti. Nessuna preparazione richiesta, nessuna soglia di età e di accesso.

Per gli appassionati di Gioco di Ruolo dal vivo come ogni anno torna anche The Citadel con tornei, live, dimostrazioni, sfilate ed eventi interattivi che si svolgono sulle Mura come anche nei suoi baluardi e sotterranei.

Presentazioni ed edizioni speciali

Per i 30 anni di Lucca Games fioccano le edizioni speciali: saranno molti gli editori che porteranno promo e prodotti in uscita con il logo di Lucca Games 30, con variant cover e contenuti inediti.

MS Edizioni presenterà l’edizione con copertina variant dei librigame Un giorno da cana e Una notte da cana, realizzate da Stefano Tartarotti. Anche il fumetto-gioco Avventure nello Spazio Profondo arriverà a Lucca con una copertina nuova.

Red Glove ha realizzato un’edizione con cover variant del suo gioco più amato, Vudù che reinterpreta l’official poster del Festival. Yas!Games ha creato, in esclusiva per Lucca Games 30, una carta promo del gioco bestseller What Do You Meme.

Doppio anniversario in casa DV Games: in occasione dei 20 anni di Lupus in Tabula l’artista Mihajlo “TheMico” Dimitrievski ha illustrato una carta speciale per Lupus in Tabula, la carta Cosplayer. L’artista sarà presente nelle giornate del Festival e la carta sarà disponibile nello stand DV Games.

Giochi Uniti celebrerà il trentennale di Lucca Games con un Mini Gioco di Carcassonne dedicato proprio a Lucca, e porterà due manuali di Pathfinder, Ferro e fuoco e Libro dei morti, nell’edizione celebrativa Lucca Games 30. Mancalamaro porterà in fiera due prodotti esclusivi: la bag in tessuto e collector edition dei dadi di King of Tokyo.

Scribabs celebra il trentennale di Lucca Games con un set di dadi e delle carte Extra al gioco ufficiale dei Rhapsody of Fire, oltre che con un’edizione limitata di 300 pezzi del gioco di carte Undead of Alive.

Aces Games ha realizzato due carte promozionali per il suo gioco di ruolo Horror VHS. Isola Illyon invece avrà un’edizione speciale di Ryuutama: Il Nido dei Draghi, gioco finalista tra i Giochi di Ruolo dell’Anno nel 2020.

Anche Aristea presenterà l’adventure pack del suo primo gioco di ruolo, RAYN! Adventure Pack, con il bollino Lucca Games 30. Raven Distribution porterà a Lucca 8 novità: tra le quali, il saggio di Sir Ian Livingstone Uomini e Dadi – Le origini della Games Workshop.

La presenza di Tony DiTerlizzi sarà l’occasione per celebrare una pietra miliare tra le ambientazioni di Dungeons & Dragons, Planescape, in occasione del lancio della nuova edizione per la quinta edizione di D&D. In collaborazione con Mondiversi, sarà disponibile in anteprima mondiale l’artbook The pen & Ink Drawings of Tony DiTerlizzi: raccolta di trent’anni di disegni e sketch, in tiratura limitata con variant cover esclusiva.

Parlando ancora di Gioco di Ruolo, quest’anno ricorrono i 20 anni di Sine Requie, il gioco di Serpentarium, che si presenterà in fiera con una versione celebrativa e i suoi autori Matteo Cortini e Leonardo Moretti.

CMON festeggia con La Compagnia della Forca, in uscita proprio a Lucca, che reca il bollino Lucca Games 30. Per l’occasione, l’arte di un gigante come Magnus incontra il gioco e i personaggi di La Compagnia della Forca diventano miniature grazie alla reinterpretazione grafica di Riccardo Crosa.

Plastiboo, autore del bestseller Vermis, la guida per un gioco di ruolo che non esiste, realizzerà per Hollow Press un set di cartoline ambientate nei luoghi iconici di Lucca.

Tra le altre novità games di Hollow Press, un volume di lavori inediti del leggendario John Blanche: Scion of Voodoo e la tanto attesa riedizione di Boneforest, il miniature game della casa editrice basato sul proprio “entropy 8 system”.

FLIPP, la company di Svetlin Velinov – uno degli artisti più prolifici nella storia di Magic: The Gathering – porterà a Lucca un puzzle interattivo che raffigura il poster di questa edizione del festival.

Grazie ad Asmodee, Lucca Comics & Games sarà teatro della presentazione in anteprima di Star Wars: Unlimited, il nuovissimo gioco di carte collezionabili dalle possibilità illimitate. Lo sviluppo del gioco, a cura di Fantasy Flight Games, è in corso da tre anni e i fan possono contare su un programma di uscite regolari di tre set all’anno.

Il gioco sarà lanciato a livello mondiale nel 2024, ma a Lucca Comics & Games sarà possibile provarlo in anteprima all’interno del padiglione Carducci. Tutti coloro che verranno a provare Star Wars: Unlimited riceveranno in regalo due esclusive carte promo.

Grande spazio sarà occupato all’interno del padiglione Carducci dai Trading Card Game, tra vecchie conoscenze, capitanate dal già citato Magic: the Gathering e dall’appena 25enne Yu-Gi-Oh!, e nuovi arrivi, tra i quali l’ormai celebre One Piece Card Game e l’attesissimo Disney Lorcana.

A Lucca sarà presente per la prima volta Pete Fenlon, game designer, cartografo, collezionista tolkieniano e CEO di Catan Studio. Sarà proprio lui a dare il via al Catan Day di sabato 4 novembre: una serie di attività panelistiche e torneistiche per ricordare il creatore di Coloni di Catan, Klaus Teuber.

Per l’occasione, fa tappa a Lucca Comics & Games anche il Campionato Nazionale di Catan 23/24, ci si potrà sfidare per vincere l’accesso ai tavoli della finale nazionale. Il torneo si svolgerà nella ludoteca del Padiglione Carducci, la partecipazione sarà gratuita con un numero massimo 30 partecipanti. In palio, per il primo classificato, un buono da 30€ valido per acquisti allo stand Giochi Uniti.

Sempre per Giochi Uniti, il 1° novembre rappresenterà il Day One di Penny Dreadfuls Gli Orrori di Londra; a Lucca saranno presenti gli autori e il gioco, presentato in anteprima a Essen, sarà disponibile per la vendita. Sempre grazie alla collaborazione con Giochi Uniti, sarà presente a Lucca l’autore di Paleo, Peter Rustemeyer, per l’uscita della prima espansione del gioco, premiato nel 2021 con il Kennerspiel des Jahres, il premio per il miglior gioco “da esperti”.

Infine, grazie alla collaborazione con NEED GAMES! arriva per la prima volta in Italia Free League. Da giovedì 2 a sabato 4 novembre, Tomas Härenstam, Co-fondatore e CEO di Free League, e game designer del celebrato Year Zero System e di incredibili giochi di ruolo come Blade Runner, Alien, Dragonbane, Tales from the Loop, Twilight: 2000, Forbidden Lands e molti altri (oltre che del gioco da tavolo Crusader Kings), sarà presente al Festival per presentare le ultime novità della linea editoriale, in occasione dell’uscita dell’edizione italiana di Blade Runner – Il Gioco di Ruolo con NEED GAMES!

Ospite del Festival sarà anche Kiku Pukk Härenstam, autrice della migliore avventura del 2023 agli Ennies Awards con Vaesen – Seasons of Mystery.

Ospiti internazionali

All’interno del programma di Lucca Comics & Games, il librogame sarà rappresentato da tre ospiti internazionali. Grande ritorno per il creatore della Games Workshop, Sir Ian Livingstone, che sarà presente in fiera il 1° novembre con Raven Distribution per il lancio del libro Uomini e Dadi – Le origini della Games Workshop, la storia, mai narrata prima, dell’iconica società produttrice di Warhammer.

Ospiti della stessa casa editrice saranno anche Swen Harder e Edward T. Riker, autori di librogame che saranno presenti in manifestazione con le loro nuove uscite: Metal Heroes – Il destino del Rock di Harder e Choose Cthulhu II 6 – L’Ombra venuta dal Tempo curato da Riker.

Ci saranno anche titoli di autori nostrani tra i librogame presenti in manifestazione, come il nuovo volume della trilogia The Necronomicon Gamebook con Kadath, edito da Officina Meningi, scritto da Valentino Sergi e illustrato da Francesco Biagini e Jacopo Schiavo, con la copertina di Alberto Dal Lago.

Espositori e postazioni gioco

Lucca Games è il paradiso per giocatrici e giocatori vecchi e nuovi: nelle aree del Festival dedicate al gioco, ovvero il padiglione Carducci, Lucca Old-School RPG, Area Tornei Pinturicchio saranno disponibili più di 350 tavoli per sessioni dimostrative e tornei di giochi da tavolo, giochi di carte e giochi di ruolo.

Fra le attività che si svolgeranno durante la fiera, la Ludoteca “Games30”, un viaggio fra i migliori titoli degli ultimi 30 anni a cura delle giurie del Gioco dell’Anno e del Gioco di Ruolo dell’Anno. I titoli selezionati saranno disponibili al pubblico presso l’Area Demo del padiglione Carducci. Non mancheranno attività come le Ruolimpiadi, il Torneo di Mastering e il Play with the Designer: nell’area dedicata a quest’ultimo, in collaborazione con SAZ Italia e La Gilda del Cassero, sarà possibile sfidare game designer internazionali ed italiani.

Il padiglione Carducci, con oltre 10.000 mq di superficie, ospiterà più di 150 espositori tra gioco da tavolo, di ruolo, miniature, trading card game ed artisti. Al centro del padiglione, il Grog Live Show, la nuova area palco per i contenuti Games e l’Area Performance, l’artist playground degli illustratori fantasy che festeggia quest’anno i suoi venticinque anni di attività.

Si potrà acquistare anche il calendario “Lords for Fantasy” contenente le opere degli artisti che hanno partecipato nel 2022, edito da Eterea. Il ricavato sarà destinato ai progetti di Area Performance Onlus insieme ai proventi dell’asta che si terrà il 5 novembre.

Fra gli eventi di questa edizione, sabato 4 novembre, alle ore 17.30 presso il Teatro del Giglio, andrà in scena una puntata live di Dungeons & Deejay, in collaborazione con Wizards of the Coast, che prevede il coinvolgimento diretto del pubblico presente per portarlo nel fantastico mondo di Dungeons & Dragons, grazie al Master Francesco Lancia.

Dirette Twitch

Dopo il successo degli anni precedenti, non mancherà in questa edizione un vero e proprio palinsesto digitale di appuntamenti imperdibili dedicati al mondo del gioco, in diretta sul canale Twitch della manifestazione.

Dall’1 al 5 novembre, in una fascia pomeridiana, si alterneranno interviste, talk e approfondimenti con ospiti dal mondo del gioco, del videogioco e del fantasy trasmessi in diretta dal palco del Grog Live Show all’interno del padiglione Carducci. Gli host del palinsesto digitale di Lucca Comics & Games saranno vecchie e nuove conoscenze fra i quali: CKibe, Claudio Di Biagio, Kurolily, Yotobi, Cydonia e il collettivo InnTale.