Lucca Comics & Games 2023: ci sarà un primo sguardo a Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Disney+ ha appena annunciato che venerdì 3 novembre alle 14:45 presso il Cinema Astra, Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo sarà protagonista di un panel virtuale a Lucca Comics & Games 2023.

Durante l’evento verranno mostrate clip in anteprima e saranno inoltre presenti in collegamento il co-creatore della serie, produttore esecutivo e showrunner Jon Steinberg, ed anche il produttore esecutivo Dan Shotz.

Questa è la descrizione della serie:

Percy Jackson è impegnato in una pericolosa avventura. Fuggendo da mostri e ingannando gli dèi, deve viaggiare attraverso l’America per restituire il fulmine del dio Zeus e impedire una guerra. Dopo aver perso sua madre, Percy arriva a trovare rifugio al Campo Mezzosangue, un santuario per i figli dei semidei.

Ma, una volta scoperto di essere anch’egli un semidio, deve dimostrare il suo valore e affrontare le sue origini fronteggiando le insidie alla ricerca degli avversari nell’oltretomba. Grazie all’aiuto dei suoi compagni d’avventura, Annabeth e Grover, il viaggio di Percy lo condurrà più vicino alle risposte che cerca: inserirsi in un mondo in cui si sente fuori posto, se rivedrà sua madre e se potrà mai scoprire chi è destinato a essere.

Creata da Rick Riordan e Jon Steinberg, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo vede tra i produttori esecutivi Steinberg e Dan Shotz, insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein di The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson.

La serie debutterà mercoledì 20 dicembre 2023 su Disney+ con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni settimana.