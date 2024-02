Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: la serie Disney+ è stata rinnovata per una seconda stagione

Buone notizie per i fan del figlio di Poseidone e gli altri giovani semidei di Camp Half-Blood: forte di oltre 110 milioni di ore trasmesse in streaming, la serie Disney+ Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione. L’annuncio è stato dato da Bob Iger, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company, durante l’earnings call di presentazione degli utili del primo trimestre dell’anno fiscale 2024 della Company.

La prossima stagione vedrà il ritorno di Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, che si imbarcheranno in una nuova avventura basata su “Il mare dei mostri”, il secondo capitolo della serie di libri best-seller di Rick Riordan “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo”, pubblicata da Disney Hyperion ed edita in Italia da Mondadori.

Ricco di magia, meraviglia, avventura e sentimento, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha catturato l’immaginazione degli spettatori di tutte le età in ogni parte del mondo. Siamo entusiasti di intraprendere una nuova emozionante avventura e di realizzare una seconda stagione con Rick Riordan, i nostri fantastici partner di 20th Television e l’eccezionale cast e talenti creativi che danno vita a questa storia.

ha dichiarato Ayo Davis, president, Disney Branded Television.

Riordan, autore dei personaggi e dei romanzi e produttore e sceneggiatore della serie ha aggiunto:

Non vedo l’ora di portare la prossima stagione di Percy Jackson su Disney+! Levate le ancore. Issate le vele. Tutti in coperta, semidei. Ci stiamo dirigendo verso il Mare dei Mostri!

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è stata una delle prime 5 stagioni tra le serie che hanno debuttato nel 2023, con il primo episodio che ha ottenuto 26,2 milioni di visualizzazioni nelle prime tre settimane su Disney+ e Hulu. Sui social, l’hashtag #percyjackson ha ottenuto oltre 1 miliardo di visualizzazioni su TikTok negli Stati Uniti negli ultimi 30 giorni, mentre i social handle di proprietà della serie hanno accumulato un totale di 4,6 milioni di follower.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, i produttori esecutivi della prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo sono Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein di The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström, Jet Wilkinson e Craig Silverstein.

Leggi anche: