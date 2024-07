Una delle serie che, a sorpresa, ha più colpito l’immaginario del fandom adulto negli ultimi tempi è stata Hazbin Hotel, che al Comic-Con di San Diego è stata protagonista di un paio di momenti memorabili per i fan. In una clip dal dietro le quinte del doppiaggio della seconda stagione, difatti, vediamo la doppiatrice della protagonista Charlie, Erika Henningsen, al leggio; gli appassionati del serial sono poi andati in visibilio all’annuncio che la serie animata proseguirà per ulteriori due stagioni, dunque (almeno) quattro, in tutto.

Charlie, la principessa dell’Inferno, persegue il suo obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la sovrappopolazione del suo regno. Dopo uno sterminio annuale imposto dagli angeli, apre un hotel nella speranza che i clienti facciano “check-out” in Paradiso. Mentre la maggior parte dell’Inferno deride il suo obiettivo, la sua devota compagna Vaggie e la loro prima cavia, la star del cinema per adulti Angel Dust, restano al suo fianco. Quando una potente entità nota come il “Demone della Radio” si mette in contatto con Charlie per aiutarla nei suoi sforzi, il suo folle sogno ha la possibilità di diventare realtà.

The Hazbin Hotel is open for business! Season 3 and Season 4 are on the way 😈 pic.twitter.com/G7kcLTQJUe — Hazbin Hotel (@HazbinHotel) July 26, 2024

Creato da Vivienne Medrano, Hazbin Hotel si basa sul suo popolare episodio pilota animato, che è stato rilasciato su YouTube nel 2019 e ha rapidamente guadagnato oltre 111 milioni di visualizzazioni, con una base di fan accaniti in tutto il mondo. La serie fonde umorismo per adulti, personaggi indimenticabili e numeri musicali accattivanti, creando un mondo completamente originale e unico.

Vivienne Medrano è produttrice esecutiva e ha diretto tutti gli episodi della prima stagione. Joel Kuwahara, Dana Tafoya-Cameron e Scott Greenberg (Stagione Uno) sono anche produttori esecutivi. Hazbin Hotel è prodotto da A24, vincitore di Oscar e Emmy, e dallo studio di animazione Bento Box Entertainment di FOX Entertainment, vincitore di un Emmy.