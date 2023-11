Amazon Black Friday 2023: gli accessori tecnologici per le offerte dell’ultima ora

Ecco alcune offerte dell'ultima ora per accessori tecnologici presenti su Amazon per i Black Friday 2023.

Kindle Paperwhite (16 GB)

Kindle Paperwhite, ora con schermo da 6,8’’ e bordi più sottili, tonalità della luce regolabile, fino a 10 settimane di durata della batteria e per il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto al modello precedente. Dotato di uno schermo antiriflesso da 300 ppi e bordi sottili.

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022)

Un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e suono più ricco. Possibilità di ascoltare musica, audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer. Tra gli strumenti presenti ci sono altoparlante intelligente, Wi-Fi, e Bluetooth.

GoPro HERO12 Black

Action camera impermeabile con video Ultra HD 5.3K60, foto da 27 MP, HDR, sensore di immagine da 1/1,9″. HERO12 Black è in grado di affrontare qualsiasi sfida: tra fango, neve o acqua fino a 10 metri di profondità. HERO12 Black è dotata di tecnologia HDR per video (5,3K e 4K) e foto. Ideale sia in zone ombreggiate che in ambienti molto luminosi. I video girati in 5,3K dispongono di una risoluzione maggiore del 91% rispetto al 4K e di ben il 665% rispetto al formato 1080p.

Polaroid Pellicola Istantanea Colore per Go

Vi proponiamo uno sconto offerto sulle pellicole Polaroid, con confezioni che arrivano fino a 48 foto.

Polaroid Go Generation 2 Black

Si tratta di una Polaroid dotata di auto-timer e selfie ready. La fotocamera accetta solo pellicola in formato Polaroid Go.

Canon Selphy CP1500

Si tratta di una stampante fotografica che crea fotografie in formato cartolina in soli 41 secondi. Le dimensioni sono pari a 182,2 x 57,6 x 133 mm. Lo schermo LCD è da 8,9 cm (3,5″), ed ha il lettore di schede SD, SDHC e SDXC integrato per stampa diretta. Stampa in modalità wireless, e permette di personalizzare le foto con timbri, filtri, rivestimenti con motivi, codici QR e altro ancora.

DJI Avata Pro-View Combo

Vi proponiamo questo drone quadricottero UAV FPV, che crea video stabilizzati in 4K, FOV grandangolare di 155°, freno d’emergenza e volo stazionario. Il drone permette di realizzare filmati in 4K ultra fluidi, e offre la possibilità di creare immagini notevoli, grazie al sensore da 1/1.7”, al FOV di 155° ed alla stabilizzazione di punta.

Beats Studio Pro

Per i Black Friday di Amazon 2023 proponiamo anche queste cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore, audio lossless USB-C, e con compatibilità sia con Apple che con Android. L’audio spaziale personalizzato, con il rilevamento dinamico della testa crea un’esperienza d’ascolto immersiva. Sono a disposizione fino a 40 ore di autonomia della batteria, grazie ad una ricarica Fast Fuel da 10 minuti.

