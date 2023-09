Level-5 svela la sua line up per il Tokyo Game Show 2023

Level-5 ha svelato ufficialmente la sua line up di titoli per il Tokyo Game Show 2023 e quali eventi ha in programma tra il 21 e il 24 settembre 2023.

Level-5 ha aperto il proprio sito dedicato al Tokyo Game Show 2023 e ha annunciato la sua line-up di giochi e il programma di live streaming per l’evento. La lista completa di titoli svelati da Level-5 include ben 5 giochi per console, PC e mobile, tra cui figura anche l’attesissimo Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, annunciato qualche mese fa. Vediamo dunque la lista di videogiochi che il team porterà al TGS 2023:

DECAPOLICE (PS5, PS4, Switch) – Giocabile, Live streaming

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time (Switch) – Giocabile, Live streaming

Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, Switch, iOS, Android) – Giocabile, Live streaming

Megaton Musashi: Wired (PS5, PS4, Switch, PC) – Live streaming

Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore (Switch) – Live streaming

Level-5 ha rivelato anche che nel corso dell’evento arriveranno diversi aggiornamenti sui giochi in lista. Ci sarà anche un evento musicale dal vivo per il 25esimo anniversario della compagnia con i visitatori che potranno ottenere diversi gadget come un pamphlet dedicato all’anniversario e fino a tre spille per chi prova i tre giochi giocabili all’evento.

Ricordiamo che il Tokyo Game Show 2023 sarà attivo dal 21 al 24 settembre 2023, con solo le ultime due aperte al pubblico. Ci sarà anche una fiera virtuale – Tokyo Game Show VR 2023 – che durerà fino al 1 ottobre 2023.