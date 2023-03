Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, nuovo trailer per l’avventura di Level-5

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore, il nuovo capitolo della serie targata LEVEL-5, è tornato a mostrarsi in occasione del LEVEL-5 VISION 2023. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di dare uno sguardo più approfondito al gioco in arrivo su Nintendo Switch.

Durante l’evento sono stati rivelati finalmente ulteriori informazioni sulla trama. Dal filmato apprendiamo che è passato un anno dagli eventi raccontati in Il Professor Layton e il Futuro Perduto, terzo capitolo della serie principale. Tra un’avventura e l’altra, i due protagonisti, Layton e Luke, hanno preso strade diverse: Luke si è dovuto trasferire in America in cerca di nuove opportunità, mentre Layton ha continuato a risolvere enigmi e misteri in solitaria.

A causa di un misterioso incidente a Steam Bison, una città americana alimentata dal vapore, i due si ritroveranno di nuovo insieme, pronti a mettere insieme le proprie competenze per risolvere nuovi ed affascinanti enigmi.

Apprendiamo inoltre che la creazione degli enigmi per questa nuova avventura sarà affidata a QuizKnock. Questa realtà, molto popolare ed apprezzata in Giappone è stata creata da Takuji Izawa, il Re dei Quiz di Todai che possiede un canale YouTube che vanta oltre 1.98 milioni di follower. Il motto di QuizKnock è “Fun in Learning”, una filosofia che si sposa perfettamente con lo stile di questo tipo di produzioni.

Akihiro Ino ha chiuso l’evento confermando che Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore sarà localizzato anche in italiano. Il Professor Layton e il Futuro Perdutoè attualmente in sviluppo per Nintendo Switch.