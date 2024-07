CMF, il sub-brand economico della Nothing, ha ufficialmente presentato una nuova gamma di prodotti che comprende uno smartphone, uno smartwatch e degli auricolari. Tutti i prodotti sono caratterizzati da un prezzo contenuto e funzionalità estremamente peculiari. A catturare l’attenzione è l’atteso CMF Phone 1, smartphone Android con un prezzo di partenza (in promo) sotto i 200€ e che ha dalla sua un design unico nel suo genere.

CMF Phone 1: batteria a portata di cacciavite

Il CMF Phone 1 è il quarto telefono della Nothing, giovane brand fondato da Carl Pei, ed è il primo a sfoggiare il brand CMF, dedicato ai prodotti entry-level.

Il design è estremamente peculiare, con viti a vista che possono essere facilmente rimosse per accedere ai componenti interni, facilitandone la riparazione. Questa caratteristica consente anche di sostituire la scocca posteriore, come se fosse una vera e propria cover, e di sfruttare alcuni accessori (come un portacarte e un cordino) progettati appositamente per il CMF Phone 1.

Dal punto di vista tecnico, il CMF Phone 1 monta un processore MediaTek Dimensity 7300 5G a 8 core, un display Super AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz e una fotocamera principale da 50MP sviluppata da Sony. La batteria da 5.000mAh e gli 8GB di RAM completano le specifiche di questo dispositivo. Il sistema operativo è Android 14, con interfaccia NothingOS 2.7 e ChatGPT integrato.

CMF Watch 2: lunetta e cinturini intercambiabili

Il CMF Watch Pro 2, seguito del modello dello scorso anno, si distingue per un design arrotondato e include un algoritmo di regolazione automatica della luminosità, monitoraggio del sonno migliorato e widget personalizzabili. Il dispositivo dispone di un display AMOLED da 1,32 pollici sempre acceso, GPS integrato, un accelerometro, un sensore di luce ambientale e tre sensori per il monitoraggio della salute. L’azienda promette fino a 11 giorni di autonomia per carica, che si riducono a nove giorni con un uso intensivo.

Anche il CMF Watch Pro 2 offre diverse opzioni di personalizzazione, con cinturini e lunette intercambiabili. Il prezzo rimane invariato rispetto al modello precedente, fissato a 69 euro. Il nuovo smartwatch sarà disponibile dall’11 luglio, ma si può già prenotare.

CMF Buds Pro 2

I Buds Pro 2, successori degli auricolari originali di CMF, offrono la cancellazione attiva del rumore e l’audio spaziale algoritmico. La custodia di ricarica include un quadrante di controllo personalizzabile per regolare vari aspetti della riproduzione. L’autonomia della batteria è buona, anche se diminuisce con l’ANC attivo. Troviamo ancora una volta il supporto a ChatGPT, che può essere usato come assistente vocale, ma solo se gli auricolari sono abbinati ad un telefono della Nothing (CMF Phone 1 incluso).

Tutte queste novità purtroppo hanno influito negativamente sul prezzo, che rispetto al modello precedente è leggermente aumentato.