RoboCop: Rogue City, nuovo trailer di gameplay dal Future Game Show 2023

In occasione del Future Game Show 2023, RoboCop: Rogue City è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay. Il filmato che trovate qui sotto, ci permette di vedere l’atteso sparattutto nuovamente in azione tra combattimenti spettacolari e citazioni alla celebre saga cinematografica dedicata al cyper poliziotto. Vediamo il filmato:

RoboCop: Rogue City è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Teyon che avrà come protagonista il celebre poliziotto mezzo uomo e mezzo cyborg. Il gioco sarà ambientato tra i film RoboCop 2 e 3 con Peter Weller che riprenderà il suo iconico ruolo di poliziotto. Oltre ai combattimenti, il gioco ospiterà anche dellefasi investigative che ci porteranno ad utilizzare il nostro scanner in cerca di prove e ad analizzare le testimonianze per arrestare i malviventi che popolano le strade di Detroit.

RoboCop: Rogue City sarà disponibile a settembre 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.