RoboCop: Rogue City, video gameplay e nuovi dettagli sul gioco

IGN.com ha pubblicato un’anteprima di RoboCop: Rogue City che rivela diversi nuovi dettagli sul nuovo gioco dedicato al celebre cyber-poliziotto. Insieme alle nuove informazioni, è spuntato anche un nuovo video di gameplay che ci permette di dare uno sguardo al gioco e più in particolare alle atmosfere e alle fasi d’azione. Vediamo il filmato:

Dall’articolo e dal video condiviso, apprendiamo che RoboCop: Rogue City sarà ambientato tra i film RoboCop 2 e 3 con Peter Weller che riprenderà il suo iconico ruolo di cyber-poliziotto. Il team ha lavorato moltissimo sulla figura del protagonista per renderlo quanto più simile alla sua controparte cinematografica sia per caratteristiche che per estetica. Il giornalista che ha provato il gioco, sottolinea come ogni movimento del protagonista appaia lento, pesante ed inarrestabile. Robocop è una vera e propria macchina da guerra: non ha bisogno di nascondersi dietro una copertura poiché assorbe ogni colpo ed ogni proiettile come una spugna.

Grazie alle sue doti di scansione e alle sue abilità, può ripulire in pochi secondi una stanza piena di nemici, neutralizzando qualsiasi minaccia si trovi sul suo cammino. Il personaggio di Robocop, inoltre, potrà essere anche potenziato con upgrade per le abilità di combattimento, armatura e i vari gadget a disposizione. Ad esempio, sarà possibile potenziare la corazza fino al punto che sarà in grado di far rimbalzare sui nemici i loro proiettili e tanto altro ancora.

Oltre ai combattimenti, il gioco ospiterà anche delle fasi investigative che ci porteranno ad utilizzare il nostro scanner in cerca di prove e ad analizzare le testimonianze per arrestare i malviventi che popolano le strade di Detroit. Infine, apprendiamo anche che la campagna del gioco durerà tra le 20 e le 30 ore con dialoghi a scelta multipla, finali diversi e una buona dose di missioni secondarie che andranno ad arricchire ulteriormente l’esperienza in termini di contenuti.

Vi ricordiamo che RoboCop: Rogue City sarà disponibile a settembre 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.