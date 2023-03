Robocop: Rogue City, tutte le novità dal Nacon Connect 2023

A distanza di due anni dall’annuncio, RoboCop Rogue City è tornato a mostrarsi durante il Nacon Connect con un nuovo trailer di gameplay che svela infine anche la nuova finestra di lancio del gioco. ll titolo era inizialmente previsto per giugno 2023, ma a quanto pare il team ha bisogno di più tempo per rifinire l’esperienza. Il gioco dunque sarà disponibile a settembre 2023, sempre per PC, PS5 e Xbox Series S/X.

Il video pubblicato da Nacon e Teyon ci permette finalmente uno sguardo più approfondito al gioco e rivelando finalmente quelle che saranno le atmosfere e le caratteristiche del titolo. Vediamo dunque quali sono tutte le novità emerse su Robocop: Rogue city in occasione del Nacon Connect 2023.

Mezzo uomo, mezzo macchina, tutto poliziotto

Di Robocop: Rogue City se n’erano perse un po’ le tracce. Dopo essersi mostrato con un brevissimo trailer di gameplay, il gioco ha mancato di mostrarsi al pubblico negli ultimi mesi con informazioni più dettagliate. Per colmare questa mancanza, Nacon e Teyon hanno pubblicato un corposo trailer di gameplay del gioco che mostra finalmente le potenzialità del titolo dedicato al cyber poliziotto.

Robocop: Rogue City ci permetterà di vestire i panni dell’iconico poliziotto mezzo uomo e mazza macchina per portare giustizia tra le strade della Vecchia Detroit, una città pericolosa e dominata dal crimine. Parliamo in sostanza di uno sparatutto in prima persona che ha l’obiettivo primario di recuperare tutte le atmosfere e l’essenza dell’iconica saga cinematografica degli anni ’80 diretta da Paul Verhoeven. Non a caso, infatti a prestare la voce a questa rivisitazione digitale di Robocop ci sarà proprio l’attore Peter Weller, che nel film originale interpretava il poliziotto Alex Murphy.

Il nuovo trailer mostrato in occasione del Nacon Connect ci permette di avere un’idea più precisa del tipo di esperienza che Teyon intende proporre, nonché di vedere il poliziotto cibernetico finalmente in azione. Robocop Rogue City sarà un’avventura che mescolerà fasi investigative a violenti scontri a fuoco. Il trailer, infatti si apre con una fase di esplorazione notturna nella città di Detroit: vediamo il cyborg entrare in un palazzo e bussare ad una porta in cerca di prove. Stando ad alcune indagini, è in corso un traffico di droga ed è stato richiesto di controllare zona. Per questo RoboCop si muove tra le strade della città, potendo contare sulle sue abilità uniche per far fronte alle indagini.

Nelle fasi investigative mostrate nel trailer è possibile notare come il cyborg utilizzi lo scanner per analizza persone e prove, oltre che connettersi con la centrale per ricevere costantemente aggiornamenti in tempo reale, come un mandato di arresto o di perquisizione. Le fasi shooting, invece, mostrano tutta una serie di elementi interessanti: tanto per iniziare, gli scontri mostrati nel trailer rivelano una buona dose di gore e violenza con litri di sangue che schizzano e arti che esplodono.

RoboCop era piuttosto noto per i suoi alti livelli di violenza e sembra proprio che il gioco voglia riproporne pienamente lo stile. Il reticolo verde che setaccia il campo visivo è ripreso in toto dalla pellicola di Paul Verheoeven, così come le gang di nemici punk che si scontrano contro il cyber-poliziotto. Robocop può contare, infatti, su un sistema di tracciamento che permette di mirare e colpire più nemici contemporaneamente. Da questo punto di vista, sarà interessante vedere come verranno gestiti gli scontri per riuscire a restituire il giusto grado di sfida. Robocop è una vera e propria macchina da guerra e, anche se in gruppo, i nemici umani hanno scarse possibilità di vittoria contro l’agente Murphy.

Senza considerare che il RoboCop del gioco tira anche dei sonori cazzotti. Nella sequenza di combattimento mostrata vediamo il cyborg lanciarsi anche in scontri corpo a corpo, scaraventando i nemici per aria e attivando una sorta di bullet time in cui i movimenti dei criminali appaiono rallentati mentre vengono colpiti. Infine, il trailer ci consente anche di apprezzare la bontà del comparto grafico con un discreto livello di dettaglio che mostra una certa cura per gli ambienti: la Detroit costruita da Teyon è un ammaliante mix di luci ed ombre, con strade immerse nel degrado e palazzi fatiscenti.

Probabilmente avremo modo di scoprire di più sul titolo dedicato al poliziotto durante il prossimo E3 e i vari eventi estivi che ci attendono. Ricordiamo che la storia raccontata dal titolo Teyon è originale e scollegata dal contesto cinematografico, ma da quanto abbiamo appena visto possiamo comunque aspettarci lo stesso bilanciamento in termini di ritmo, azione e black humor.

Robocop: Rogue City sarà disponibile a settembre 2023 per PC, PS5 e Xbox Series S/X.