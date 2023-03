Nacon Connect 2023: tutte le novità, da Gollum a RoboCop

Si è concluso l’evento Nacon Connect 2023, che ha visto una serie di annunci, filmati di gameplay e nuove informazioni sul catalogo dell’anno in corso. Durante lo show online sono stati presentati, in un modo o nell’altro, ben sedici videogiochi di genere variegato.

Alcuni dei titoli annunciati alla precedente Nacon Connect hanno rivelato il loro gameplay per la prima volta: è il caso in particolare di Ravenswatch, il cui early acces inizierà il 6 aprile, Gangs of Sherwood con il suo gameplay esplosivo o RoboCop: Rogue City, che presenta la sua dimensione investigativa e conferma la sua esperienza FPS.

I TITOLI SPORTIVI

TOUR DE FRANCE 2023 E PRO CYCLING MANAGER 2023

Sviluppati entrambi dallo studio Cyanide, Tour de France 2023 e Pro Cycling Manager 2023 sono stati annunciati per l’8 giugno, attraverso alcune immagini di gameplay che rivelano i primi elementi dei contenuti ufficiali dei giochi. Pro Cycling Manager 2023 uscirà su PC, mentre Tour de France 2023 arriverà su Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e PC.

RUGBY 24

Alla conferenza è stato annunciato anche Rugby 24: il gioco include la Coppa del Mondo di Rugby 2023 e oltre 130 squadre nazionali ufficiali, il maggior numero di squadre mai visto in un gioco di rugby. Il gioco uscirà il 7 settembre 2023, il giorno prima del calcio d’inizio della prima partita della Coppa del Mondo di rugby 2023 in Francia.

TIEBREAK: OFFICIAL GAME OF ATP|WTA

Ecco anche Tiebreak: gioco ufficiale dell’ATP Tour e dell’Hologic WTA Tour. Sviluppato dagli specialisti di giochi sportivi Big Ant Studios, offre un’esperienza di gioco tennistica di alto livello, che cattura l’energia e l’azione dei tour mondiali e si basa sul successo dei titoli AO2 e Tennis World Tour di NACON. Il gioco uscirà nel corso del 2023 per Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e PC.

NUOVE USCITE

CLASH: ARTIFACTS OF CHAOS

Clash: Artifacts of Chaos è un gioco d’azione e avventura unico nel suo genere, sia per gameplay che per direzione artistica. I giocatori assumono il ruolo di Pseudo, un guerriero solitario e taciturno in missione nelle terre ostili di Zenozoik. Il gioco è disponibile da oggi per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

TRANSPORT FEVER 2: CONSOLE EDITION

Transport Fever 2 è un vero e proprio titolo di riferimento per il genere, su PC, un gioco di simulazione e gestione di tipo “Tycoon” sviluppato dallo studio Urban Games, che offre ai giocatori l’opportunità di creare un’azienda di trasporti e di sviluppare tutte le infrastrutture necessarie alla sua espansione. Oggi lo studio invita i giocatori a (ri)scoprire il gioco su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series con Transport Fever 2: Console Edition. Queste versioni per console, disponibili da subito, includono una grafica migliorata, una riprogettazione completa dei veicoli e un’interfaccia e comandi del controller perfettamente adattati a queste nuove piattaforme, per garantire un’esperienza di gioco ottimale.

SESSION: SKATE SIM

Già disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Session: Skate Sim arriva ora anche su Nintendo Switch in Nord America e il 16 marzo nel resto del mondo. In questa versione si è lavorato molto per adattare i controlli, in modo da offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Anche le prime ore di gioco sono state rielaborate per facilitare i primi passi sulla tavola.

Progettato dagli skater per gli skater, Session: Skate Sim offre la migliore esperienza di skateboarding. Con un sistema di gioco unico e ultra-realistico, molti spot iconici degli Stati Uniti e la possibilità di immortalare ogni sessione con lo strumento di editing integrato, Session: Skate Sim è il gioco di riferimento per questa disciplina.

TRAIN LIFE: A RAILWAY SIMULATOR

Dopo l’uscita su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series nel 2022, Train Life: A Railway Simulator arriva su Nintendo Switch! Il gioco, sviluppato da Simteract Studio, permette di diventare un macchinista e un imprenditore allo stesso tempo: guidare treni iconici fedelmente riprodotti, percorrere migliaia di chilometri di binari, assumere dipendenti, acquistare nuovi treni ed espandere la propria rete ferroviaria attraverso un’esperienza divertente e autentica.

NUOVI GAMEPLAY TRAILER

THE LORD OF THE RINGS: GOLLUM

Un nuovo trailer mostra lo straordinario viaggio di Gollum alla ricerca del “sssuo Tesssoro”. Il gioco porta gli utenti in varie parti della Terra di Mezzo per incontrare personaggi iconici delle opere di J.R.R. Tolkien. Il giocatore dovrà usare agilità e furtività per evitare i pericoli lungo il percorso. Scoprite la storia di Gollum nel 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

AD INFINITUM

Questo nuovo trailer di puro gameplay invita i giocatori a entrare nella mente di un giovane che sembra essere bloccato tra due mondi: la sua vita nella casa di famiglia a Berlino e le trincee della Prima Guerra Mondiale, popolate da strane creature. Il gioco è previsto per settembre 2023 su Playstation 5, Xbox Series e PC.

GANGS OF SHERWOOD

Gangs of Sherwood rivela un primo video di gameplay. Questo gioco d’azione e avventura offre un’esperienza in solitaria o in cooperativa, per un massimo di quattro giocatori, nel mondo reimmaginato di Robin Hood. È possibile vestire i panni di quattro personaggi iconici della leggenda: Robin Hood, Marianna, Frate Tuck e Little John. L’uscita di Gangs of Sherwood è prevista per l’autunno 2023 su Playstation 5, Xbox Series e PC.

RAVENSWATCH

Sviluppato dal talentuoso studio francese Passtech Games, Ravenswatch ha illustrato il suo concept attraverso un video di gameplay commentato, evocando le basi dell’universo, della cooperazione e del combattimento. Ravenswatch permette ai giocatori di incarnare gli eroi di famosi racconti e leggende, da soli o in co-op da quattro. Previsto per il 6 aprile in Early Access su Steam, Ravenswatch sarà disponibile su tutte le piattaforme al lancio nel 2024.

TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 3

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 è il gioco ufficiale del Tourist Trophy, la gara di moto più pericolosa del mondo. ha presentato la quinta sezione del tracciato ufficiale del gioco al NACON Connect. Introdotta una nuova funzionalità open-road che offre oltre 200 km di strada, riprodotta in scala 1:1. I giocatori possono ora percorrere liberamente il percorso ufficiale e le strade interne dell’isola. TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch a maggio.

WAR HOSPITAL

Sviluppato dallo studio polacco Brave Lamb, War Hospital è un gioco di stampo narrativo, di sopravvivenza e gestione, in cui il giocatore deve compiere difficili scelte morali.

In War Hospital, il giocatore prende il controllo di un ospedale militare durante la Grande Guerra e deve cercare di curare i feriti che arrivano dal fronte, gestendo al contempo le sue squadre e le sue risorse. War Hospital uscirà su PC e console il 31 agosto.

ROBOCOP: ROGUE CITY

Il nuovo titolo di Teyon permette di incarnare l’iconico eroe poliziotto mezzo uomo e mezzo macchina, portando la giustizia nelle strade pericolose e traboccanti di criminali di una Detroit distopica. Sarà il giocatore a decidere come mettere in pratica le “direttive primarie” (Proteggere gli innocenti e Servire la legge), ma… occhi ben aperti: l’avidità e la corruzione non conoscono limiti.