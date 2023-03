The Lord of the Rings: Gollum, uno sguardo allo story trailer del Nacon Connect 2023

The Lord of the Rings: Gollum è tornato a mostrarsi con un nuovo story trailer al Nacon Connect 2023. Diamo uno sguardo più dettagliato al filmato.

The Lord of The Rings: Gollum è stato uno dei protagonisti del Nacon Connect 2023, l’evento annuale organizzato dal publisher francese per mostrare i suoi principali titoli in uscita. Durante lo show, Daedalic Entertainment ha mostrato un nuovo trailer della storia dedicato al nuovo gioco di Gollum che ci ha permesso di dare uno sguardo anche a qualche piccolo frammento di gameplay.

Sebbene le sequenze non rivelino nuove informazioni, l’emergere di alcuni elementi interessanti rappresenta l’occasione perfetta per dare uno sguardo più approfondito a quanto mostrato. Ma prima facciamo il punto su tutto quello che sappiamo su The Lord of the Rings: Gollum, il nuovo gioco di Daedalic Entertainment tutto dedicato ad uno dei personaggi più interessanti dell’universo Tolkieniano.

“Il mio tesssoro!”

Annunciato nel 2019, The Lord of the Rings: Gollum è un action adventure con elementi stealth che racconterà la storia del personaggio in un periodo che si colloca prima degli eventi raccontati ne Lo Hobbit e ne Il Signore degli Anelli, dal suo periodo come schiavo sotto la Torre Oscura fino alla sua permanenza con gli Elfi di Bosco Atro.

L’obiettivo del team è quello di rappresentare alcuni aspetti della vita e del personaggio di Gollum che non sono mai stati raccontati e con tanto di dialoghi a scelta multipla che andranno ad influenzare la personalità di Gollum, che sarà sempre in lotta con la sua doppia identità di Gollum e Smeagol. Uno degli aspetti più interessanti del gioco riguarda proprio la dualità del personaggio che avrà un ruolo attivo all’interno del gameplay: starà, infatti, al giocatore scegliere nel corso dell’avventura se far prevalere la componente oscura di Gollum o quella più razionale ed equilibrata di Smeagol seguendo dunque un sistema di scelte morali.

Sul piano ludico, invece, il gioco pone l’accento sulla componente stealth e sull’esplorazione.

Gollum, come sappiamo, non è un eroe tradizionale, non è un combattente e dunque dovrà riuscire a sfruttare ben altre abilità per riuscire a sopravvivere. Nel corso del viaggio Gollum potrà scalare, saltare e aggirarsi silenziosamente in zone piene zeppe di orchi e altre mostruosità. Non che Gollum sia del tutto inoffensivo, sia chiaro.Potremo talvolta anche scegliere di ricorrere a delle uccisioni furtive che potrebbero però portare a delle conseguenze, influenzando le fasi di gioco successive.

Inoltre, sappiamo anche che nel gioco incontreremo diversi NPC, tutti dotati di abilità particolari, che forniranno un supporto attivo a Gollum nel corso dell’avventura, aggiungendo meccaniche extra e varietà alle situazioni.

Uno sguardo allo story trailer

Ma veniamo al nuovo story trailer pubblicato da Daedalic Entertainment. Il filmato è relativamente breve e include solo qualche frammento di gameplay, eppure ci permette di comprendere a grandi linee quali saranno le meccaniche e le caratteristiche centrali di questo nuovo stealth game.

Il filmato si apre con una scena, alquanto familiare per gli appassionati delle opere tolkeniane, che mostra Gollum solo in una grotta, ossessionato dalla ricerca dell’Unico Anello.

Il filmato si apre con una scena, alquanto familiare per gli appassionati delle opere tolkeniane, che mostra Gollum solo in una grotta, ossessionato dalla ricerca dell’Unico Anello. Lo vediamo intento a scolpire nella pietra l’immagine del suo tesoro, quando improvvisamente si volta, forse per rispondere al richiamo di qualcuno (che si tratti di Bilbo?). Subito dopo possiamo sentire la voce di un Elfo che dovrebbe corrispondere al leader degli Elfi, nonché padre di Legolas, Thranduil mentre parla con Gandalf riguardo alla necessità di prendere provvedimento nei confronti dell’Hobbit. Vedremo, infatti, che Gandalf poi riuscirà a trovare la creatura e ad interrogarla su quanto accaduto.

Come sottolineato in apertura, il gioco racconterà in maniera fedele a quanto narrato nei romanzi, la storia di Gollum da poco sfuggito dalle grinfie di Sauron e da Barad-Dur, ripercorrendo alcuni degli eventi chiave del racconto con molti dei personaggi iconici presenti nei libri.

Anche alcune delle location e delle ambientazioni che ci troveremo a visitare nei panni di Gollum, tra le quali anche le Miniere di Moria e la Foresta di Mirkwood, sono state ricreate cercando di essere più fedeli possibili alle descrizioni originali, e delle quali ci viene offerto un breve assaggio nel nuovo filmato che mostra mappe ricche di dettagli, improntate alla verticalità e capaci, dunque, di offrire percorsi multipli per il raggiungimento degli obiettivi.

Alla fine del filmato, appare accanto a Golllum anche un’elfa dalle sembianze peculiari. La giovane compagna è una degli NPC di cui abbiamo parlato poc’anzi. Anche lei aiuterà Smeagol durante la sua missione, permettendoci di scoprire il lato più compassionevole della povera creatura.

Il filmato si conclude senza svelare ancora una volta la data d’uscita del gioco. Il titolo rimane atteso per il 2023. Poche settimane fa, Nacon aveva annunciato che il gioco sarebbe uscito in un periodo compreso tra aprile e settembre 2023. A questo punto, possiamo aspettarci che la data d’uscita venga annunciata durante uno dei tanti eventi estivi in programma per il mese di giugno, magari con un lancio fissato per il mese di settembre.

The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile nel corso del 2023 su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.