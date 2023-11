Level-5 Vision 2023 II: tutte le novità sui prossimi giochi

Ieri, 29 novembre, si è tenuto il Level-5 Vision 2023 II, nuovo appuntamento dedicato alle novità e agli aggiornamenti sui prossimi giochi della casa nipponica. Cinque i giochi protagonisti, tra cui ovviamente spicca la presenza dell’attesissimo Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore che è tonato finalmente a mostrarsi in tutto il suo splendore con un nuovo video di gameplay. Tanti gli aggiornamenti anche sui prossimi titoli Level-5 come il nuovo Fantasy Life ed Inazuma Eleven con diverse novità e qualche rinvio. Ecco dunque tutte le novità sui prossimi giochi Level-5.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time ha finalmente un periodo d’uscita. Il gioco sarà disponibile nell’estate del 2024 per Nintendo Switch. Il nuovo trailer, mostrato in occasione dell’evento, mette in mostra tutte le novità di questo nuovo capitolo a partire dalle numerose attività inedite che andranno ad impreziosire l’avventura sia in ambito single-player che multiplayer sino ad arrivare all’editor dei personaggi che si presenta completamente rivisto e con molte più opzioni per la personalizzazione.

Inazuma Eleven Victory Road

Grandi novità anche per Inazuma Eleven: Victory Road, il nuovo capitolo della serie che mescola calcio e GDR. Il gioco, infatti, si appresta a ricevere una beta che permetterà ai giocatori di provare il titolo prima dell’uscita. La beta di Inazuma Eleven: Victory Road inizierà a marzo 2024 e sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.

Stando a quanto rivelato da Level-5, questa versione permetterà ai giocatori di provare una porzione della modalità storia e di partecipare alle partite single player, nonché ai match online PvP e co-op. Per l’occasione, è stato anche mostrato un nuovo trailer di gameplay che ci permette di dare uno sguardo alle caratteristiche del gioco.

Megaton Musashi Wired

Inizialmente previsto per il 2023, Megaton Musashi Wired arriverà il 25 aprile 2024 su PC, Nintendo Switch, PS5 e PS4. Oltre all’annuncio del rinvio del gioco, Level-5 ha mostrato anche un nuovo trailer che mescola cut-scene a sequenze di gameplay. La casa nipponica ha confermato che il gioco supporterà 8 lingue, tra cui l’italiano, e vanterà una modalità storia ambientato dopo la conclusione dell’omonima serie animata e una modalità multigiocatore cooperativa e competitiva con tanto di cross-play.

Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore

Rinviato anche l’attesissimo Professor Layton e il Mondo a Vapore. Il nuovo gioco della celebre serie Level-5 arriverà nel 2025. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che ci mostra finalmente del gameplay. Il filmato, dura poco più di 3 minuti e mostra il professore e Luke alle prese con un’interessante enigma. A differenza dei precedenti capitoli, che proponevano una struttura ad area, qui notiamo che l’intero enigma è parte integrante dello scenario. Un aspetto interessante che ci spinge a pensare che molto probabilmente che questa sarà soltanto una delle tante sorprese che il nuovo capitolo ha in serbo per i giocatori.

Decapolice

Chiudiamo con Decapolice. Durante l’avento Vision 2023 II, Level-5 ha annunciato il rinvio del gioco al 2024. Decapolice era inizialmente atteso per il 2023, ma a quanto pare il titolo ha bisogno di ulteriori ritocchi e aggiustamenti prima di arrivare nei negozi.

“Il videogioco open world investigativo Decapolice è stato accolto calorosamente dalla community, e abbiamo ricevuto un ottimo feedback al Tokyo Game Show 2023, ma nonostante ciò abbiamo optato per un rinvio al 2024 in modo da garantire la qualità e la quantità di contenuti desiderata”, ha dichiarato il CEO Akihiro Hino durante l’evento. “Decapolice è il videogioco open world più grande mai realizzato da Level-5, e ambiamo a costruire un mondo vivo e pulsante, con tante opportunità di gameplay. Molti eventi si verificheranno durante l’avventura, e le sorprese non mancheranno. Vogliamo prenderci più tempo per garantire questo tipo di esperienza a tutti i giocatori”.

Ricordiamo che Decapolice è un GDR investigativo che unisce fasi poliziesche a combattimenti a turni di stile classico. Nel gioco, dovremo raccogliere indizi, interrogare testimoni e sospettati e analizzare le prove per risolvere vari casi criminali.

Il gioco sarà disponibile per PS5, PS4 e Nintendo Switch.