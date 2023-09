L’Apple Vision Pro potrà riprodurre tutte le app per iPhone e iPad

Secondo un nuovo rapporto, l'App Store per il visore Apple Vision Pro includerà "per impostazione predefinita" tutte le app compatibili con iPhone e iPad.

In un aggiornamento, Apple ha annunciato che il nuovo App Store verrà rilasciato con la versione beta per sviluppatori di visionOS in autunno. Le app per iPad e iPhone appariranno accanto alle app per visionOS nel nuovo App Store.

Come già annunciato da Apple, le app per iOS e iPadOS verranno importate automaticamente nel nuovo sistema operativo per la realtà mista “senza alcun lavoro aggiuntivo richiesto”. Gli sviluppatori avranno comunque la possibilità di ottimizzare le loro app se necessario.

La maggior parte dei framework disponibili in iPadOS e iOS sono disponibili anche in visionOS, il che significa che quasi tutte le app per iPad e iPhone possono essere eseguite su visionOS senza modifiche.

Gli sviluppatori hanno anche la possibilità di creare un’app per Vision Pro utilizzando il kit di sviluppo software visionOS di Apple.