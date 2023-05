Hasbro: tutte le novità dal Play – Festival del gioco 2023

Punto di riferimento da sempre quando si parla di giochi in scatola, di carte e di ruolo, Hasbro è uno dei grandi protagonisti di Play – Festival del Gioco 2023, in calendario dal 19 al 21 maggio a ModenaFiere. Tra novità esclusive, grandi classici, special guest, unboxing e tante altre sorprese, ci saranno ben due stand dove giocare senza sosta per un intero weekend: uno nel Padiglione A, dedicato agli amatissimi boardgame Avalon Hill e a Dungeons & Dragons, l’altro nel Padiglione B firmato Hasbro Gaming e ricco di giochi per tutti i gusti ed età.

La vera chicca sarà poi l’escape room experience dedicata a Cluedo, “Il Tradimento a Villa Tudor”, che trasporterà gli amanti del genere crime nelle atmosfere tipiche dell’iconico gioco in un formato nuovo di Escape Game. Saranno decine di migliaia gli appassionati di ogni età, tutte accomunate dall’amore per il gioco intelligente e di qualità, che si raduneranno al Play di Modena. D’altronde, per tre giorni sarà la più grande ludoteca d’Italia, un’occasione unica per i fan dei giochi di ruolo e di strategia che troveranno il loro paradiso allo stand A25 del Padiglione A, dove Hasbro Fan farà bella mostra delle novità più esclusive di Avalon Hill e Dungeons & Dragons in un ambiente super immersivo.

Tra tornei e sessioni di gioco, dimostrativi, i cultori delle avventure fantasy potranno scoprire la nuova espansione in italiano del mitico HeroQuest: Il Ritorno del Signore degli Stregoni ed ampliare la loro collezione di miniature con gli otto scheletri, le quattro mummie e i quattro zombie che fanno parte del suo esercito di non-morti. Non mancherà l’inquietante avventura nella casa del terrore di Betrayal at House on the Hill, oltre alla sua rivisitazione dedicata al gioco di ruolo fantasy più celebre al mondo: Betrayal at Baldur’s Gate che trasporta, infatti, i coraggiosi avventurieri nell’universo di Dungeons & Dragons e precisamente nelle catacombe di Baldur’s Gate. Ci sarà da divertirsi anche con l’avvincente The Yawning Portal, il nuovo gioco di strategia con meccaniche di un gioco gestionale in cui i giocatori vestono i panni dei camerieri della nota locanda del gioco di ruolo e dovranno concorrere per sfamare gli avventurieri di D&D con astuzia per guadagnare gemme preziose. Tanti volti noti del mondo dei giochi di strategia, Heroquest e di D&D si alterneranno ai tavoli targati Hasbro per guidare tutti i visitatori tra avventure mozzafiato e partite mortali. Presso lo stand A25 si potrà inoltre scoprire la variegata offerta legata al mondo di D&D (non solo i classici Manuali, ma nuovissimi giochi da tavolo con ambientazioni a tema D&D, Action Figures, Dadi Convertibili e tanto altro!).

Lo stand B31 del Padiglione B sarà invece dedicato ad Hasbro Gaming, Monopoly e Cluedo: qui i protagonisti saranno 5 Alive, il gioco di carte super divertente, semplice e veloce perfetto per tutta la famiglia e amici dove i giocatori devono mettercela tutta per sopravvivere non superando il numero 21, e gli intramontabili giochi a squadre Taboo e Indomimando, in cui capacità comunicative, complicità, creatività, abilità e prontezza la fanno da padrone. Chi invece è attratto dal mistero e dagli enigmi non potrà di certo farsi scappare una delle novità di Play più attese in assoluto: l’escape room experience di Cluedo, Il Tradimento a Villa Tudor, un modo tutto nuovo di giocare a un grande classico senza tempo in una chiave mai vista prima e ancora più emozionante ed intrigante, ossia quella dell’escape room, un’esperienza unica che darà a tutti il brivido di ricevere un invito enigmatico a Villa Tudor e trasformarsi in astuti detective collaborando per la soluzione in una corsa contro il tempo. Tra i tantissimi tavoli di gioco Hasbro Gaming anche le edizioni speciali del leggendario Monopoly dedicate a Star Wars: Lato Oscuro e Monopoly Dungeons & Dragons Il Film – L’Onore dei Ladri. Impossibile farsele scappare e non venirle a provare con i nostri dimostratori! Per chi non sarà a PLAY quest’anno, non perdetevi tutto questo e molto altro sui canali ufficiali di IG HasbroFanIT.

