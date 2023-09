Disney+ presenta la sua ricca line-up per Halloween

Quest’autunno, Disney+ invita il pubblico di tutte le età a vivere l’emozionante line-up di Halloween con film, serie e speciali. Con un calderone di nuove storie accattivanti, classici imperdibili e avventure misteriose, a ottobre Disney+ ha qualcosa da offrire in streaming a tutti i membri della famiglia. Per festeggiare Halloween sono in arrivo alcune novità durante il corso del mese, tra cui Piccoli Brividi – una nuova emozionante serie ispirata ai libri bestseller di R.L. Stine – e Appendage, con Emily Hampshire. Tra i nuovi film in arrivo a ottobre ci sarà anche The Boogeyman, basato sul racconto dell’acclamato autore horror Stephen King. La collezione Halloween su Disney+ offre i classici intramontabili come Hocus Pocus e Nightmare Before Christmas, che festeggiano il 30° anniversario, e Halloweentown, che invece celebra i 25 anni. Ricordiamo che fino al 20 settembre, i nuovi clienti e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno abbonarsi a Disney+ al prezzo di 1,99 € al mese per tre mesi visitando il sito https://www.disneyplus.com/it-it/home, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Si tratta di un risparmio totale di 21 € per tre mesi rispetto all’attuale prezzo mensile di 8,99 €.

Disney+ offre contenuti per tutti, con nuove serie TV, film di successo e titoli originali esclusivi in arrivo nel corso di tutto l’anno dei sei brand principali: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. L’infinita library di intrattenimento spazia dai documentari ai film drammatici acclamati dalla critica, dalle commedie ai classici d’animazione. Gli abbonati possono godersi qualsiasi cosa, dall’ultima serie Star Wars: Ahsoka, a tutte le stagioni di Grey’s Anatomy, fino a successi acclamati come The Bear, Only Murders in the Building e The Mandalorian.

Nuovi film, serie e speciali

Appendage (18 ottobre) – Hannah (Hadley Robinson), una giovane stilista, sembra stare bene all’apparenza, ma in segreto lotta con una debilitante autostima. Ben presto questi sentimenti sepolti iniziano a far ammalare Hannah fisicamente e si trasformano in una feroce escrescenza sul suo corpo: “L’Appendice” (Appendage). Mentre la salute di Hannah peggiora, “l’appendice” inizia ad alimentare le sue ansie: la sua percepita mancanza di talento sul lavoro, il deterioramento dei rapporti con il suo ragazzo e la sua migliore amica, e la mancanza di amore e comprensione dei suoi genitori. Giunta al limite, Hannah fa una scoperta scioccante: là fuori ci sono altre persone come lei.

Piccoli Brividi (13 ottobre) – Ispirata alla collana di libri di R.L. Stine, bestseller in tutto il mondo, Piccoli Brividi segue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio difficile per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori.

The Boogeyman (18 ottobre) – Dalla mente dell’autore di best-seller Stephen King arriva The Boogeyman. La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta a sua volta affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

Marvel Studios presenta: Licantropus a colori (20 ottobre) – Ora a colori: In una notte cupa e tenebrosa, una congrega segreta di cacciatori di mostri emerge dall’ombra e si riunisce nell’inquietante Bloodstone Temple in seguito alla morte del loro capo. Nel corso di una strana e macabra commemorazione della vita del leader, i partecipanti vengono coinvolti in una misteriosa e mortale competizione per una potente reliquia, una caccia che alla fine li porterà a confrontarsi con un mostro pericoloso.

Descendants – Mal, Evie, Carlos e Jay, i figli piantagrane dei più famosi cattivi Disney, hanno una possibilità di riscatto nel regno di Auradon.

Halloweentown – Streghe si nasce – Questa commedia-avventura segue Marnie e i suoi fratelli più piccoli mentre tornano con la loro nonna lontana, una strega buona (Debbie Reynolds), nella sua casa di Halloweentown, dove streghe, folletti, vampiri e simili conducono una vita normalissima.

Hocus Pocus – Il divertimento è assicurato quando tre streghe stravaganti e selvagge tornano dalla Salem del XVII secolo dopo essere state evocate per sbaglio da alcuni ragazzi ignari delle conseguenze.

Maleficent – Angelina Jolie è la protagonista della storia inedita della leggendaria strega del classico Disney La Bella Addormentata nel Bosco. Assetata di vendetta, Malefica lancia una maledizione su Aurora, figlia neonata del re, per poi scoprire che potrebbe avere la chiave per la pace nel territorio.

Muppets Haunted Mansion: La casa stregata – Gonzo il Grande, famoso in tutto il mondo, affronta la sfida più importante della sua vita trascorrendo la notte nel luogo più spaventoso della Terra: La casa stregata. Insieme al suo amico Pepe il gambero, questa commedia musicale riunisce Kermit e tutta la banda dei Muppet, con i cari, tetri e sorridenti fantasmi della casa stregata, in un’avventura Muppet spaventosa, divertente e piena di star.

Nightmare before Christmas – Annoiato dalla solita routine di spaventi e urla, il re delle zucche Jack Skeletron desidera diffondere la gioia del Natale. Ma la sua allegra missione mette in pericolo Babbo Natale e crea un incubo per i bambini e le bambine buoni di tutto il mondo!

Twitches – Gemelle streghelle – L’incantevole serie di libri best-seller prende vita nel film originale di Disney Channel Twitches – Gemelle streghelle. Le gemelle superstar Tia e Tamera Mowry interpretano due streghe gemelle – “twitches”! – che sono state separate alla nascita. Il giorno del loro 21° compleanno, Alex (Tia) e Camryn (Tamera) si riuniscono e scoprono che i loro insoliti poteri raddoppiano quando lavorano insieme.

Film

28 Settimane Dopo – Questo sequel dell’horror-thriller originale riprende sei mesi dopo che l’esercito ha dichiarato la Gran Bretagna al sicuro dal virus della rabbia, ma presto inizia un nuovo terrificante incubo.

Barbarian – Arrivata a Detroit per un colloquio, una giovane donna prenota una casa in affitto. Ma arriva tardi la sera e scopre che la casa è stata prenotata due volte e uno strano uomo è già lì. Contro ogni buonsenso, decide di passare lì la sera, ma presto scopre che c’è molto più da temere che un ospite inaspettato della casa.

Fresh – Il film segue Noa (Daisy Edgar-Jones), che incontra il seducente Steve (Sebastian Stan) in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l’invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti.

Jennifer’s Body – Megan Fox è la protagonista di questa commedia horror su una sexy cheerleader del liceo che sviluppa un appetito insaziabile per i suoi compagni di classe maschi dopo essere stata posseduta da un demone affamato.

Finchè morte non ci separi – Il film segue una giovane sposa che si unisce alla ricca ed eccentrica famiglia del suo nuovo marito in una tradizione antica che si trasforma in un gioco letale in cui tutti lottano per la propria sopravvivenza.

The Menu – Una giovane coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) si reca in un ristorante esclusivo su un’isola dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menu costoso e sontuoso. Ma ben presto diventa chiaro che agli ospiti della cena stanno per essere servite delle sorprese scioccanti in questa commedia dark scritta da Seth Reiss e Will Tracy e diretta da Mark Mylod.

The Rocky Horror Picture Show – Allacciate il reggicalze e rivivete questo classico cult! Quando l’auto di una coppia di neofidanzati (Barry Bostwick e Susan Sarandon) si rompe in una notte di pioggia, i due finiscono nell’inquietante castello del dottor Frank-N-Furter (Tim Curry). Lì vivranno un’avventura indimenticabile che farà emozionare, rabbrividire e appassionare come mai prima d’ora!

Serie

Buffy l’ammazzavampiri – Una svogliata cheerleader del liceo scopre di essere la “prescelta”, un’ammazzavampiri, l’unica speranza dell’umanità (o almeno del suo liceo).

American Horror Stories S1– 2 – American Horror Stories, spin-off della pluripremiata serie antologica American Horror Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk, è una serie che propone in ogni episodio una storia horror diversa.

American Horror Story S1 – S11 – Serie horror antologica creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Scream Queens – Scream Queens è una serie antologica di genere comedy-horror di Ryan Murphy, Brad Falchuk, Ian Brennan e Dante Di Loreto. Il primo episodio ruota intorno a un campus universitario che viene scosso da una serie di omicidi.

The Walking Dead – Questa serie segue un gruppo di sopravvissuti durante l’apocalisse zombie. A volte i conflitti interpersonali rappresentano un pericolo tale che alcuni sono disposti a fare qualsiasi cosa per sopravvivere.

X-Files – X-Files è la leggendaria serie drammatica sugli agenti speciali dell’FBI che indagano su casi chiamati “X-Files”, che riguardano fenomeni paranormali o inspiegabili.

