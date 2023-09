Final Fantasy VII Rebirth al Tokyo Game Show: data e orario dell’evento dedicato

Final Fantasy VII Rebirth sarà presenta al Tokyo Game Show con una presentazione che ci permetterà di scoprire ulteriori dettagli sul seguito del remake. Square Enix ha già confermato che verranno mostrate nuove sequenze di gameplay e molto probabilmente avremo modo di saperne di più riguardo alle novità messe in campo per quanto riguarda esplorazione e sistema di combattimento. L’appuntamento è fissati per sabato 23 settembre, alle 06.00 ore italiane. Lo show sarà trasmesso live tramite il canale YouTube di Square Enix.

Vi ricordiamo che Final Fantasy VII Rebirth è tornato a mostrarsi di recente con un nuovo trailer che ha messo in luce le potenzialità di questo nuovo capitolo che a quanto pare si presenterà ancor più ricco di contenuti e più solido dal punto di vista ludico. Sono emerse, inoltre, anche diverse nuove informazioni, tra cui durata dell’avventura, nuovi personaggi giocabili e dettagli sull’esclusività PS5.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024 su PS5.