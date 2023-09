Final Fantasy VII Rebirth, l’esclusiva per PS5 durerà 3 mesi

Final Fantasy VII Rebirth è tornato finalmente a mostrarsi durante lo State of Play con un nuovo trailer e con tanto di data d’uscita. Dal filmato, apprendiamo però anche un altro dettaglio importante, ossia la durata dell’esclusività per PS5. Se date uno sguardo all’immagine che trovate qui sotto, viene riportato che Final Fantasy 7 Rebirth “non sarà disponibile su altre piattaforme almeno fino al 29 maggio 2024“. Visto che la data di uscita è il 29 febbraio 2024, apprendiamo che si tratta di tre mesi di esclusività.

Ciò significa dunque che dopo il 29 maggio 2024, il gioco potrebbe approdare su altre piattaforme. Ovviamente, non è detto che Rebirth arrivi su PC a partire da giugno. Se ricordate, il precedente capitolo, Final Fantasy 7 Remake aveva un accordo di esclusività per PS5 pari a un anno, ma alla fine è stato necessario aspettare ben di più per la versione PC. Inoltre, l’utilizzo del termine “altri formati” potrebbe indicare l’arrivo del gioco anche su altre piattaforme e non solo su PC.

Ovviamente, per il momento, si tratta di semplici speculazioni, ma è comunque interessante notare come l’esclusiva temporale di Final Fantasy 7 Rebirth per PS5 sia decisamente più breve rispetto a quella di Final Fantasy 7 Remake e di Final Fantasy 16 che ha un accordo di esclusività pari a 6 mesi.

Vi ricordiamo infine che ieri è stata annunciata anche la Collector’s Edition del gioco che contiene diversi oggetti da collezione.