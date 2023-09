Final Fantasy VII Rebirth: tutte le edizioni disponibili per il pre-order e le info ufficiali sulla trama

Durante lo State of Play di Playstation di ieri sera, Square Enix ha presentato un nuovo trailer del suo prossimo Action RPG, Final Fantasy VII Rebirth, e ha rivelato che la tanto attesa nuova storia dell’acclamato remake di Final Fantasy VII uscirà il 29 febbraio 2024 per console PlayStation 5 (PS5). Inoltre, l’azienda ha annunciato che il primo capitolo del remake di Final Fantasy VII, ovvero Final Fantasy VII Remake, ha superato i 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo, presentando anche le varie edizioni in cui il nuovo titolo sarà disponibile.

Seven's the magic number.Thank you all for taking the journey with us. #FF7R Posted by Final Fantasy VII on Thursday, September 14, 2023

Il trailer ricco d’azione presenta gli iconici personaggi Cloud, Aerith, Barret e Tifa in un mondo con elementi fantascientifici e fantasy, pieno di pericoli dietro ogni angolo. Questo gruppo improbabile di eroi unisce le forze con nuovi compagni giocabili, tra cui Yuffie, un membro del corpo d’élite dei ninja di Wutai, Red XIII, una bestia dalla coda infuocata che sporadicamente offre perle di saggezza al gruppo di Cloud, e Cait Sith, uno spiritoso robot dalla forma felina che si sposta a cavallo del suo grande amico moguri, per dare la caccia a Sephiroth, “l’angelo con una sola ala” determinato a conquistare il pianeta.

I giocatori faranno scendere in battaglia questi personaggi e sfrutteranno le loro sinergie tramite potenti abilità per approfondire ulteriormente i loro legami, mentre affrontano pericolosi mostri. Mentre i giocatori viaggiano in un mondo vasto e vivace in attesa di essere esplorato e scoprono luoghi classici rivisitati con dettagli straordinari, avranno anche l’opportunità di immergersi in decine di ore di appaganti contenuti secondari e minigiochi, oltre alle affascinanti storie parallele incentrate sugli abitanti e le culture incredibili del pianeta.

Insieme alla data di uscita, Square Enix ha rivelato il key art principale del gioco. Realizzato dal creative director Tetsuya Nomura, questa nuova immagine raffigura i tre mondi che costituiscono l’asse della storia di Final Fantasy VII Rebirth. Sephiroth si trova al centro, in quanto rappresenta l’artefice degli eventi del passato. Cloud e Zack, invece, sono posizionati sui lati, poiché rappresentano i loro destini divisi da Sephiroth. L’immagine di sangue, fuoco e rosso evocata da Sephiroth tinge il cielo e si sparge per il mondo. La sfumatura sottile di rosso presente nel logo del titolo è anch’essa ispirata a questa stessa immagine.

L’uscita di Final Fantasy VII Rebirth è stata fissata per il giorno 29 febbraio 2024. Questa seconda parte del remake di Final Fantasy VII includerà elementi del gioco precedente, oltre a funzionalità notevolmente migliorate come la vasta mappa del mondo da esplorare e abilità che si basano sulle sinergie con i vari membri del gruppo. La storia vedrà degli sviluppi ancora più radicali, con un ritmo incalzante pieno di colpi di scena. Sappiamo bene che i fan non vedono l’ora di assistere a una scena in particolare…

Final Fantasy VII Rebirth può essere apprezzato come un’avventura standalone, in cui il gruppo lascia Midgar per esplorare il mondo in continua espansione oltre le sue mura. Tuttavia, a coloro che desiderano approfondire e comprendere meglio la storia, verrà fornito anche un riassunto del titolo precedente. Ci auguriamo che sia i fan che coloro che non hanno mai giocato a Final Fantasy possano apprezzare questo gioco.

afferma Yoshinori Kitase, produttore.

Possiamo finalmente comunicarvi la data di uscita! Abbiamo lavorato incessantemente su Final Fantasy VII Rebirth fin dall’uscita di Final Fantasy VII Remake e non vediamo l’ora che possiate provare questo titolo che rappresenta il frutto della nostra passione. In questo capitolo, Cloud e i suoi amici che sono fuggiti da Midgar si avventureranno in un mondo vasto e inesplorato alla ricerca di Sephiroth, il leggendario Soldier. Sebbene la trama principale sia più ampia e ambiziosa rispetto alla narrazione del gioco precedente, Final Fantasy VII Rebirth abbraccia anche il concetto di “esplorazione libera” offrendo storie coinvolgenti, divertenti minigiochi, potenti creature e molti altri elementi da scoprire attraverso l’intera mappa del mondo. Speriamo che possiate esplorare questo mondo nei minimi dettagli, perché vi aspettano quasi 100 ore di avventura. Ci auguriamo anche che riusciate a immergervi in questa nuova esperienza di Final Fantasy per godere appieno della sua bellezza.

ha aggiunto Naoki Hamaguchi, Director del gioco.

Questo è il secondo capitolo della trilogia e si incentra sul periodo che va dall’inizio del viaggio al di fuori di Midgar fino a metà dell’originale Final Fantasy VII. Se Final Fantasy VII Remake era principalmente un’introduzione e una preparazione a questo mondo e ai suoi sviluppi, Final Fantasy VII Rebirth rappresenta un’illustrazione degli eventi che hanno dato il via alla trama, un approfondimento dei personaggi coinvolti, nonché del viaggio stesso, che va incontro al suo culmine. Sono stati attentamente scelti molti elementi per questo titolo e, poiché si tratta di una serie, abbiamo avuto l’opportunità unica di esaminare e inserire i contenuti richiesti nei feedback del titolo precedente, come ad esempio un numero di personaggi maggiore. Sono certo che la sfida posta dal realizzare il capitolo finale sarà ancora più impegnativa ora che abbiamo incluso così tanti elementi spettacolari nella serie, ma nonostante ciò, l’intera squadra continua a lavorare con dedizione e senza scendere a compromessi per contribuire al suo sviluppo. Inoltre, una delle domande più impellenti continua a essere: cos’ha in serbo per noi il destino? A tal proposito, sia che abbiate già vissuto l’esperienza del titolo originale, sia che intraprendiate questo nuovo viaggio per la prima volta, speriamo che affronterete la parte finale di questo capitolo come più vi aggrada.

conclude Tetsuya Nomura, Creative Director.

Square Enix ha inoltre, come dicevamo, condiviso alcuni dettagli sulle esclusive edizioni fisiche e digitali di Final Fantasy VII Rebirth. I giocatori che desiderano ricordare i passaggi della storia fin da subito possono preordinare il Twin Pack, che include Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione graficamente migliorata e ampliata di Final Fantasy VII Remake.

I giocatori possono pre-ordinare le seguenti edizioni:

Fisica: contiene due dischi di gioco; include una copertina reversibile e il bonus per il pre-ordine, la protezione Bracciale di Midgar MK-II presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa

Standard Edition

Deluxe Edition – include la mini-colonna sonora su CD, l’artbook e la custodia steelbook

Collector’s Edition: include una grande statuetta da collezione di Sephiroth altamente dettagliata, i contenuti della Deluxe Edition, nonché oggetti DLC digitali, tra cui le Materie di invocazione che permettono ai giocatori di invocare il Trio moguri e la Giara magica, insieme a equipaggiamenti come l’accessorio Collana restitutiva e la protezione Bracciale orchidea. La Collector’s Edition sarà disponibile per il pre-ordine in quantità limitata presso lo Square Enix Store.

Digitale: include il DLC Materia di invocazione: Trio moguri

Standard Edition

Digital Deluxe Edition: include la mini-colonna sonora digitale, l’artbook digitale e gli oggetti DLC digitali, tra cui la Materia di invocazione: Giara magica, l’accessorio Collana restitutiva e la protezione Bracciale orchidea

Digital Deluxe Edition Upgrade: può essere acquistata per aggiornare la precedente Standard Edition, ottenendo così i contenuti della Digital Deluxe Edition*

Final Fantasy VII Remake & Rebirth Confezione doppia – Risparmia in fase di pre-ordine con la Confezione doppia, che include Final Fantasy VII Rebirth, disponibile a partire dalla data d’uscita, e il download del gioco completo Final Fantasy VII Remake Intergrade, che diventerà disponibile non appena si effettua il pre-acquisto della Confezione doppia.

Final Fantasy VII Rebirth Digital Deluxe Twin Pack: include il download del gioco completo Final Fantasy VII Remake Intergrade più tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition.

Leggi anche: