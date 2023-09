Final Fantasy VII Rebirth, data d’uscita annunciata ufficialmente con un trailer

Final Fantasy VII Rebirth ha finalmente una data d’uscita: il gioco arriverà il 29 febbraio 2024 su PS5. L’annuncio è stato accompagnato da uno splendido trailer di gameplay che mescola sequenze narrative e di gameplay dandoci finalmente l’opportunità di dare uno sguardo più approfondito ai contenuti di questo secondo capitolo della trilogia dedicata al remake di Final Fantasy 7. Vediamo il video:

Come potete vedere, vengono mostrate diverse sequenze che mostrano fasi di esplorazione, mini-giochi e combattimenti. Vediamo Cloud e compagni saltare in groppa ai chocobo e sfruttare veicoli per spostarsi come ad esempio un velocissimo monopattino. L’ottimo sistema di combattimento che abbiamo avuto modo di apprezzare nel remake torna con l’aggiunta di diverse novità e aggiunte che puntano a rifinire ulteriormente l’impianto ludico. Non mancano poi diverse attività aggiuntive e mini-giochi che offriranno ulteriori ore di svago e divertimento, andando ad arricchire l’offerta ludica del titolo.

Sicuramente avremo modo di scoprire di più su Final Fantasy VII Rebirth nel corso dei prossimi mesi, ma da quel che abbiamo visto sembra proprio che il prossimo anno avremo tra le mani un titolo estremamente ricco di contenuti e diverse novità.