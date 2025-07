420 giorni all’anno: la sorprendente verità sulla rotazione terrestre

Secondo gli ultimi studi condotti sul campo, un anno in passato non durava 365 giorni, ma almeno 420. Questo perché l’orbita terrestre era molto più lunga e quindi i giorni duravano meno, facendo sì che alla fine dell’anno questi fossero più numerosi rispetto ad ora. Con il tempo si sono poi verificati dei cambiamenti legati al rallentamento della rotazione terrestre, fenomeno che si è verificato a seguito di diverse cause.

Un’influenza indiretta di quanto accaduto può essere rivolta alla luna, la quale, essendo più grande rispetto alla Terra, riesce ad attrarre il nostro pianeta sfruttando la legge di gravità, causando quelle che vengono definite maree e molti altri fenomeni ancora. Così facendo anche l’asse terrestre si sposta ed è per questo che le giornate si sono allungate sempre più.

Secondo quanto riportato da coloro che si sono occupati dello studio in questione, circa 1,5 miliardi di anni fa un anno sulla Terra durava circa 490 giorni. A seguito dell’azione della Luna, poi, questi si sono ridotti a 460. Uno studio sui coralli pubblicato dal professor John Wells ha dimostrato tutto questo, concentrandosi pur l’appunto sulla tempistica della crescita legata a questi vegetali.

Il collegamento tra la rotazione terrestre e la crescita del corallo

A quanto pare, sono stati diversi i ricercatori che hanno preso in esame la crescita dei coralli per avere informazioni più chiare circa la durata di un anno solare. A riprendere gli studi di Wells il professor George Williams, che ha avuto la possibilità di studiare molti esemplari della specie dimostrando come gli anni passati fossero ancora più lunghi di quelli individuati dallo studio precedente.

Ad ogni modo, le scuole di pensiero circa questa tematica sono diverse e tutte le varie teorie non riescono a trovare un punto comune per individuare con sicurezza l’epoca in cui la Terra godesse di 420 giorni all’anno. Sicuramente sappiamo che una volta i giorni erano più numerosi anche se duravano di meno, ma che probabilmente tutti questi dati cambieranno ancora a seguito dei vari cambiamenti relativi all’asse terrestre.