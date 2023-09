Final Fantasy 7 Rebirth sarà un gioco massiccio: ecco quante ore servono per finirlo

Final Fantasy VII Rebirth è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play con un trailer che ci ha permesso di dare un ulteriore sguardo a questo nuovo capitolo della rebuild dedicata alla settimana fantasia finale. Da quanto abbiamo visto, il gioco sarà ricchissimo di contenuti e attività secondarie per un’avventura che si prospetta davvero estesa. Ma quanto durerà nello specifico il gioco? Il director Naoki Hamaguchi ha riferito che Rebirth sarà un gioco davvero massiccio tant’è che indicativamente serviranno “quasi 100 ore” per completare l’avventura.

Hamaguchi ha rivelato che il team ha enfatizzato la componente dell’esplorazione, rendendo gli scenari ancora più vivi e pieni zeppi di attività e luoghi d’interesse.

Abbiamo cercato di ricreare la sensazione di intraprendere un viaggio. Dato che Final Fantasy 7 Rebirth porterà i giocatori in varie località in tutto il mondo, dovevamo ricreare l’enorme mappa del mondo di Final Fantasy 7 che incorporasse al suo interno anche luoghi come città e dungeon.” Abbiano, inoltre, cercato di creare aree dall’aspetto e dalle sensazioni molto diverse tra loro. Abbiamo, ad esempio, anche progettato dei chocobo unici per ogni regione, dotati di abilità proprie (ad esempio, i chocobo di montagna possono arrampicarsi sulle pareti rocciose e i chocobo del cielo che possono volare ecc). Spero che i giocatori si divertano molto con questo aspetto dell’esplorazione!”