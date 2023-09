Final Fantasy VII Rebirth, Sephiroth sarà completamente giocabile in una specifica sezione

In Final Fantasy VII Rebirth Sephiroth sarà un personaggio completamente giocabile. Attraverso un post sul PlayStation Blog, il team ha confermato alcuni dettagli sul gioco emersi dal nuovo trailer mostrato in occasione dello State of Play, tra cui la possibilità di controllare Sephiroth in una specifica sezione dell’avventura.

Se avete giocato al Final Fantasy VII originale, sicuramente indovinerete di che scena sto parlando. Potrete controllare Sephiroth in quella scena, esattamente come nell’originale” ha riferito Tetsuya Nomura.

A differenza di quanto accade nell’originale, dove Sephiroth in uno specifico momento del gioco si unisce al party ed è gestito dall’IA, in Rebirth potremo controllarlo direttamente.

Vi ricordiamo che di recente sono emersi diversi dettagli su Final Fantasy VII Rebirth, oltre alla tanto attesa data d’uscita: sappiamo già ad esempio che questo sequel sarà incentrato maggiormente sull’esplorazione con tante nuove attività secondarie e mini-giochi. Si parla, infatti, di un gioco davvero massiccio ed in grado di superare le 100 ore di gioco.

Vi ricordiamo che Final Fantasy VII: Rebirth arriverà il 29 febbraio 2024 su PS5.