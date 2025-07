L’FBI ha chiuso uno dei più grossi siti per la pirateria di videogiochi

Uno dei principali siti dedicati alla pirateria del catalogo Nintendo Switch è stato ufficialmente sequestrato dalle autorità statunitensi, segnando un nuovo capitolo nella guerra senza tregua di Nintendo contro la distribuzione illegale di giochi.

Il sito Nsw2u sotto sequestro

Chi prova oggi ad accedere al dominio nsw2u.xyz viene accolto da una schermata di sequestro emessa dall’FBI in collaborazione con il FIOD, l’ente olandese specializzato nelle indagini sui crimini finanziari. Secondo quanto riportato da Kotaku, il provvedimento è stato autorizzato da un mandato della Corte Distrettuale degli Stati Uniti in Georgia e fa parte di un’indagine più ampia su operazioni legate alla pirateria di giochi digitali.

Nsw2u era ben noto nella scena underground per offrire ROM di giochi Switch scaricabili gratuitamente, utilizzabili sia su console modificate che su emulatori per PC, permettendo così l’accesso illecito all’intera libreria Nintendo senza alcun pagamento. La sua chiusura segna un duro colpo per la rete di distribuzione non autorizzata che da anni prolifera attorno al successo commerciale della console ibrida di Nintendo.

Nintendo intensifica la lotta

L’azione contro Nsw2u si inserisce in una strategia di repressione sempre più aggressiva da parte di Nintendo. Già nel 2019, l’azienda aveva portato in tribunale il sito RomUniverse, accusato di offrire download illimitati di giochi in cambio di un abbonamento annuale. Più recentemente, nel 2024, ha ottenuto un risarcimento da 2,4 milioni di dollari dai creatori dell’emulatore Yuzu, chiudendo con un accordo extragiudiziale una causa legata all’uso illecito della sua proprietà intellettuale.

Ma Nintendo non si è fermata ai tribunali. A ridosso del lancio di Switch 2, avvenuto il 5 giugno, ha aggiornato i termini d’uso della console, includendo una clausola che le consente di disattivare da remoto qualsiasi dispositivo modificato o utilizzato per eseguire giochi piratati. Una mossa che mira a scoraggiare qualsiasi forma di pirateria preventiva e che ha suscitato forti reazioni nella community.