Rubati 2.810 Nintendo Switch 2: colpo milionario su un camion diretto a GameStop

Un furto clamoroso ha colpito la filiera distributiva della Nintendo Switch 2, e non in un magazzino blindato, ma su strada. Circa 2.810 console sono state sottratte da un camion in transito verso un punto vendita GameStop in Texas, per un valore complessivo stimato di 1,4 milioni di dollari. L’episodio, avvenuto prima dell’8 giugno, ha avuto luogo tra lo Stato di Washington e il Colorado, secondo quanto riportato da 9NEWS.

Furto organizzato con precisione chirurgica

Il conducente del mezzo ha scoperto il furto durante un controllo di routine, intorno alle 8 del mattino dell’8 giugno, mentre si trovava in sosta presso un truck stop. In quel momento ha notato che diversi pallet contenenti le console erano spariti, segno evidente di un’effrazione avvenuta durante la notte o nelle ore precedenti. L’aspetto curioso è che lo stesso autista ha dichiarato di non sapere esattamente cosa stesse trasportando, evidenziando un problema di sicurezza non indifferente nella catena logistica. Gli investigatori ipotizzano che il colpo sia avvenuto con premeditazione, forse grazie a informazioni trapelate in precedenza.

Un bottino difficile da piazzare

Il mercato grigio delle console di ultima generazione è florido, ma il rischio per i ladri è molto alto. Come spiega Steve Beaty, professore di informatica interpellato da 9NEWS, Nintendo è in grado di tracciare ogni console tramite numero di serie e, in caso di individuazione, può procedere al blocco remoto del dispositivo, rendendolo inutilizzabile.

Non si esclude quindi che le console possano essere vendute attraverso il dark web o esportate illegalmente all’estero per sfuggire al monitoraggio. Nel frattempo, l’ufficio dello sceriffo della contea locale ha dichiarato che, se identificati, i responsabili potrebbero affrontare più capi d’imputazione penale, con pene severe vista l’entità del furto. Per Nintendo, si tratta di un duro colpo proprio nel pieno di una fase delicata in cui la domanda per la Switch 2 è alle stelle e la disponibilità ancora molto limitata.