Silent Hill 2 Remake sarà presente al Tokyo Game Show? Emergono alcuni indizi

Silent Hill 2 Remake potrebbe tornare a mostrarsi durante il Tokyo Game Show 2023. Konami ha già rivelato quale sarà la line-up dei titoli presenti alla manifestazione e tra questi non figura Silent Hill 2, eppure un indizio sembrerebbe suggerire il contrario. Sulla pagina Steam del gioco è infatti presente un banner che rimanda proprio al TGS. Si tratta di un errore oppure Silent Hill 2 sarà davvero presente alla manifestazione?

Ovviamente, non possiamo dare per scontato che sia davvero così, data l’assenza di notizie ufficiali. Certo è che da tempo che non si hanno notizie del remake di Silent Hill 2. Ricordiamo che il gioco è ancora atteso per quest’anno, ma non è arrivata alcuna conferma da parte del team. Di recente, Luke Roberts, l’attore che interpreta James Sunderland, aveva rivelato che il gioco sarebbe arrivato ad inizio anno e anche il team aveva confermato che ormai i lavori erano quasi conclusi. Che Konami abbia intenzione di rivelare a sorpresa la data d’uscita del gioco durante il TGS? A questo punto, la cosa non è da escludere.

Nel frattempo, vi invitiamo come sempre a prendere quanto riportato con le pinze in attesa di una conferma da parte del team. Vi ricordiamo che il remake di Silent Hill ricalcherà fedelmente la storia e le atmosfere dell’originale, proponendo allo stesso tempo un gameplay più fresco e moderno e con tanti nuovi contenuti.

Silent Hill 2 resta atteso per il 2023 e sarà disponibile su PS5 e PC.