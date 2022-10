Silent Hill 2 Remake annunciato ufficialmente con un trailer

Silent Hill 2 Remake è stato annunciato ufficialmente questa sera da Konami in occasione dell’evento dedicato al futuro della serie. Lo sviluppo sarà affidato a Bloober Team, lo studio responsabile di The Medium, Observer e tanti altri titoli horror. Il gioco sarà disponibile su PC e PS5 come esclusiva temporale console per almeno 12 mesi.

Il team, intervenuto durante la presentazione, ha sottolineato che il gioco sarà rispettoso del materiale originale. L’obiettivo principale è cercare di unire in maniera equilibrata passato ed innovazione, avendo cura di mantenere intatta l’atmosfera del titolo originale.

Per riuscire nell’intento, il team si è avvalso dell’aiuto di Masahiro Ito, il principale art director dell’originale, e Akira Yamaoka, il celebre compositore storico della serie.

Al momento non è stata rivelata alcuna data d’uscita.