Sono sempre di più i bambini che si sottopongono ad un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille, al fine di migliorare la respirazione durante il sonno o di ridurre le infezioni ricorrenti. A condurre uno studio al riguardo è stato un team internazionale di ricercatori, il quale ha suggerito come questa procedura piuttosto comune in realtà possa aumentare il rischio che un paziente nel corso dell’età adulta sviluppi un disturbo correlato all’ansia.

A condurre questo studio sono stati gli scienziati della Guangxi Medical University in Cina e del Karolinska Institute in Svezia, i quali hanno analizzato i dati di oltre un milione di persone tutte inserite in un registro sanitario svedese. I ricercatori in questione hanno così scoperto come la tonsillectomia fosse associata ad un rischio aumentato del 43% di sviluppare delle patologie come il disturbo da stree-post traumatico, ansia e addirittura depressione.

I pericoli dell’intervento per la rimozione delle tonsille nei bambini

Questa ricerca in realtà non è stata in grado di determinare la causa del risultato, tuttavia il rischio era presente anche sulla base dell’età, del sesso dei partecipanti, di eventuali anamnesi familiari riguardo disturbi legati allo stress. In un articolo pubblicato dai ricercatori si legge che questi risultati suggeriscono un potenziale ruolo nelle malattie adenotonsillare o delle condizioni di salute associate nello sviluppo di disturbi correlati allo stress.

Il disturbo da stress post-traumatico pare fosse il più frequente, ed è stato riscontrato un aumento di circa il 55% nei soggetti sottoposti a tonsillectomia in età precoce, rispetto a coloro che non lo avevano fatto.

“Abbiamo scoperto che, sebbene l’aumento del rischio sembrasse essere maggiore durante i primi anni successivi all’intervento, si è riscontrato un aumento del rischio di disturbi correlati allo stress anche più di 20 anni dopo l’intervento”. Queste le parole dei ricercatori. Altri studi hanno messo in relazione la rimozione delle tonsille all’aumento di altri problemi di salute, come malattie autoimmuni e cancro.