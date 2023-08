Alan Wake 2 alla Gamescom 2023, il gioco sarà uno dei protagonisti dell’Opening Night Live

Alan Wake 2 tornerà a mostrarsi in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2023. Ad annunciarlo è stato Geoff Keighley tramite un post su Twitter/X, esortando i giocatori a non perdersi la nuova presentazione del gioco.

Il tweet, infatti, non svela molto di ciò che vedremo durante lo show, ma possiamo già aspettarci un nuovo video di gameplay con diversi dettagli inediti. L’appuntamento resta dunque fissato per il 22 agosto a partire dalle 20.00, ora italiana.

Alan Wake is in the dark place…don’t miss the brand new reveal from @alanwake 2 live during @gamescom Opening Night Live on Tuesday, August 22.

Streaming live everywhere at 8p CEST/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZGHNd pic.twitter.com/o98AcKKfsd

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 10, 2023