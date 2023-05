Alan Wake 2 uscirà solo in digitale: non verranno distribuite copie fisiche del gioco

Remedy ha annunciato che Alan Wake 2 uscirà solo in formato digitale per proporre il gioco ad un prezzo più contenuto.

Alan Wake 2 uscirà solo in formato digitale. A riferirlo è stato il team di sviluppo nella FAQ ufficiale del gioco, dove si legge chiaramente che non verranno distribuite copie fisiche con l’obiettivo di tenere bassi i prezzi delle varie edizioni. Alan Wake 2, infatti, uscirà su PC, Xbox Series X/S e PS5 e costerà 59,99€ su console e 49,99€ su PC proprio grazie a questa scelta di contenere i costi. Nelle FAQ Remedy il team motiva così la sua scelta:

“Ci sono diverse ragioni per questa decisione. La prima è che ormai moltissimi fanno acquisti solo in digitale. Si può comprare una PlayStation 5 di Sony senza lettore ottico e Xbox Series S è solo digitale. Non è così strano lanciare i giochi moderni solo in digitale.

La seconda ragione è che non lanciare il gioco su disco aiuterà a tenere il prezzo a $59.99 / €59.99, con la versione PC a $49.99 / €49.99. Infine, non vogliamo lanciare un gioco su disco che richieda un download. Non crediamo che sarebbe comunque una grande esperienza.”

Ovviamente non è detto che in futuro, non vengano prodotte edizioni fisiche da un editore terzo. Ciò che è certo però è che al lancio avremo la possibilità di acquistare il gioco soltanto in versione digitale. Questa scelta permetterà di risparmiare una ventina di euro sul prezzo del gioco, non permettendo però allo stesso tempo all’utente di scegliere quale versione acquistare.

Vi ricordiamo che Remedy ha annunciato oggi anche le diverse edizioni disponibili per Alan Wake 2. Il gioco arriverà il 17 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.