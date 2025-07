Galassie invisibili orbitano attorno alla Via Lattea: l’Universo è più affollato di quanto pensassimo

La Durham University ha fatto una scoperta sensazionale sotto il profilo astronomico, scoperta che potrebbe letteralmente mettere in discussione il concetto di Universo che da sempre fa parte della nostra concezione. Pare infatti che all’interno della Via Lattea siano state focalizzate più di 100 galassie molto piccole e deboli che si comportano come dei satelliti e che fino a questo momento non sono mai state evidenziate dagli osservatori.

Il tutto è stato possibile grazie all’utilizzo di strumenti di avanguardia che hanno permesso di identificare queste strutture stellari che sono state battezzate come orfane, in quanto del tutto nuove e apparentemente slegate da tutto quello che potrebbe essere successo in passato.

Fino a qualche anno fa si pensava che intorno alla Via Lattea fossero presenti una sessantina di queste galassie che a oggi, invece, risultano essere molto più numerose che in passato. Ovviamente seguiranno delle osservazioni più specifiche per dimostrare ulteriori dettagli circa questa scoperta.

Siamo davvero soli nell’Universo?

Non siamo soli nell’Universo ma parliamo di una struttura estremamente dinamica che ha subito notevoli cambiamenti in passato e che continua verso un’evoluzione di alto livello che si verifica giorno dopo giorno in maniera incessante. Per questo motivo, alle volte, possono essere fatte delle scoperte che in passato non sono mai state evidenziate.

Secondo quanto enunciato dalla teoria di Lambda Cold Dark Matter, le galassie avrebbero origine dalla materia oscura, le quali danno origine prima a degli aloni e poi a delle strutture più marcate e definite. Diversi studi hanno poi dimostrato come le galassie vadano incontro a diversi modellamenti con il trascorrere del tempo.

Si tratta di un grande passo avanti che ci permetterà di conoscere sempre a meglio le leggi dell’Universo. Questo secondo il pensiero di Carlos Frenk, uno dei coautori di questo studio. Diverse realtà stanno finanziando questo progetto, il quale viene portato avanti da strumenti di avanguardia come supercomputer e telescopi innovativi.