Un battito cosmico: scoperti impulsi radio dalla Via Lattea

Nell’ultimo decennio, gli scienziati hanno rilevato un fenomeno sconcertante: impulsi radio che pulsavano ogni due ore, come un battito cardiaco cosmico. Le lunghe esplosioni radio, che sono durate tra i 30 e i 90 secondi, sembravano provenire dalla direzione della costellazione dell’Orsa Maggiore, dove si trova il Big Dipper. “Abbiamo stabilito per la prima volta quali stelle producono gli impulsi radio in una misteriosa nuova classe di ‘radiotransitori a lungo periodo”, ha detto l’autore principale dello studio Dr. Iris de Ruiter, una studiosa post-dottorato presso l’Università di Sydney in Australia.

Si tratta di osservazioni senza precedenti di esplosioni radio così luminose e lunghe da questo sistema stellare binario sono solo l’inizio, dicono gli astronomi. La scoperta potrebbe aiutare gli scienziati a capire meglio quali tipi di stelle sono in grado di produrre e inviare impulsi radio attraverso il cosmo.

Identificare gli impulsi radio

Per risolvere il mistero della Via Lattea, de Ruiter ha ideato un metodo per identificare gli impulsi radio che durano da secondi a minuti all’interno degli archivi del telescopio Low-Frequency Array, o LOFAR, una rete di radiotelescopi in tutta Europa. “Gli impulsi radio sono molto simili agli FRB, ma ognuno ha lunghezze diverse”, ha affermato il coautore dello studio Charles Kilpatrick, assistente professore di ricerca presso il Centro per l’esplorazione interdisciplinare e la ricerca in astrofisica della Northwestern University, in una dichiarazione.

Le osservazioni hanno mostrato che la nana rossa si muoveva avanti e indietro in modo rapido e il suo movimento corrispondeva al periodo di due ore tra gli impulsi radio. Il movimento era dovuto alla gravità di un’altra stella che si trattava sulla nana rossa. Il team di ricerca ritiene che ci siano due possibili cause dietro gli impulsi. La nana bianca potrebbe avere un forte campo magnetico che rilascia abitualmente gli impulsi, oppure i campi magnetici della stella nana rossa e la nana bianca potrebbero interagire mentre orbitano.

A differenza delle brevi esplosioni prodotte dalle pulsar, o dalle stelle di neutroni che girano rapidamente, gli LPT (transienti radio di lungo periodo) possono durare da pochi secondi a quasi un’ora, ha detto Natasha Hurley-Walker, radioastronoma e professore associato presso il nodo della Curtin University del Centro internazionale per la ricerca sull’astronomia radio in Australia. Hurley-Walker non è stato coinvolto nel nuovo studio.