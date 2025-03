Svelato il mistero delle prime stelle nell’universo primordiale

Astronomi e cosmologi stanno effettuando delle ricerche per capire com’erano realmente le prime stelle, quelle che hanno dato luce all’Alba Cosmica, era che include il primo miliardo di anni dopo il Big Bang. Denominate Stelle di Popolazione III, non sarebbero mai state viste, ma secondo gli scienziati qualcosa sta cambiando. Un’equipe internazionale di ricercatori ha rivelato che una galassia, chiamata GLIMPSE-16403, potrebbe far parte dell’Universo primordiale, pur non confermando la sua appartenenza alla Popolazone III.

Nell’articolo inviato a The Astrophysical Journal, gli astronomi, guidati da Seiji Fujimoto dell’Università del Texas, dichiarano che questo studio potrebbe aprire nuovi orizzonti nella scoperta delle stelle primordiali Pop III. Più di 13 miliardi di anni fa un plasma caldo di quark e gluoni (particole ricche di carica di colore) ha dato origine al Cosmo.

Con l’avvento dell’Alba cosmica si sono formate le prime stelle e galassie che hanno Illuminato l’Universo, ponendo fine al periodo di grande oscurità. Le prime stelle erano formate solamente da idrogeno ed elio, pertanto l’assenza di metallo nella loro composizione influiva sulle dimensioni e sulla luminosità delle stesse, rendendole molto grandi e splendenti.

Stelle primordiali: un telescopio innovativo ne rileva alcune tracce

Le stelle Pop III sono stelle dalla vita molto breve (pochi milioni di anni), poiché gli elementi contenuti nel loro nucleo sarebbero destinati a esaurirsi velocemente. Gli scienziati ipotizzano che queste prime stelle di dimensioni massicce potrebbero essere scomparse, rilasciando i residui degli elementi che componevano i loro nuclei, inglobati in seguito dalle nuove generazioni stellari.

Gli astronomi desiderano scoprire i segreti delle prime stelle che hanno illuminato l’Alba Cosmica, utilizzando il JWST, il telescopio spaziale più potente mai costruito finora, sensibile ai raggi infrarossi. Il gruppo guidato da Fujimoto ha cercato di velocizzare i tempi di ricerca, esaminando da molto vicino piccole aree del cielo per poter identificare alcune tracce chimiche delle stelle Pop IIII.

I risultati dell’analisi hanno rilevato che GLIMPSE-16403, presente nell’Alba Cosmica circa 825 milioni di anni dopo il Big Bang, mostrava tutti i requisiti per essere considerata una galassia di Popolazione III. Questa svolta potrebbe tracciare un nuovo percorso nella ricerca delle stelle primordiali, ma occorreranno ulteriori analisi per capire la tipologia di stelle presenti in GLIMPSE-16403.