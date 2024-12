Scoperte stelle gemelle in orbita intorno al buco nero della Via Lattea.

Al centro della Via Lattea c’è un buco nero supermassiccio chiamato Sagittarius A*: si trova a circa 27.000 anni luce dalla Terra e ha un diametro di 23,5 milioni di chilometri. Per la prima volta al mondo, un team di astronomi guidato da Florian Peißker dell’Università di Colonia, in Germania, ha scoperto un sistema stellare binario in orbita attorno a questo buco nero. Il sistema è noto come D9.

La sua scoperta, annunciata in un nuovo articolo pubblicato su Nature Communications, getta luce sull’ambiente estremo al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Aiuta anche a spiegare un mistero cosmico di lunga data sul perché alcune stelle sfrecciano nello spazio molto più velocemente di altre.

Stelle gemelle scoperte grazie al Very Large Telescope dell’European Southern Observatory

Un sistema stellare binario è semplicemente due stelle che orbitano l’una intorno all’altra. Il Sole non fa parte di un sistema binario, il che è un bene. Le osservazioni mostrano che circa due terzi delle stelle nella Via Lattea sono stelle singole, e il resto fa parte di un sistema binario o multistellare. Le stelle più grandi hanno maggiori probabilità di essere accoppiate. I sistemi stellari binari sono utili agli astronomi perché il loro moto contiene una grande quantità di informazioni. Ad esempio, la velocità e la distanza delle orbite ci dicono delle masse delle stelle. Per una singola stella, al contrario, di solito calcoliamo la sua massa da quanto è luminosa.

Sebbene gli scienziati abbiano precedentemente previsto l’esistenza di sistemi stellari binari vicino ai buchi neri supermassicci, non ne hanno mai rilevato uno. Questa recente scoperta è stata tecnicamente piuttosto impegnativa. Non possiamo semplicemente guardare il sistema e vedere due stelle, perché è troppo lontano. Piuttosto, gli astronomi hanno utilizzato il Very Large Telescope dell’European Southern Observatory per misurare lo spostamento della luce stellare, noto come effetto Doppler. Questo ha mostrato che la luce del sistema stellare aveva un’oscillazione caratteristica, che indicava un’orbita.

Poiché le stelle binarie contengono una grande quantità di informazioni, gli astronomi hanno potuto calcolare che questo particolare sistema ha circa 2,7 milioni di anni. Cioè, 2,7 milioni di anni fa, queste stelle si sono accese per la prima volta. Probabilmente non sono nati nei dintorni estremi del buco nero, quindi, a meno che non abbiano vagato solo di recente in questo quartiere, sono durati circa un milione di anni nel loro ambiente attuale. Questo, a sua volta, ci dice della capacità del buco nero di disturbare le stelle nella sua orbita. I buchi neri sono bestie misteriose, ma indizi come questo ci stanno aiutando a svelare la loro natura.