Un altro buco nero si trova al centro della nostra galassia e secondo il parere degli scienziati la sua formazione potrebbe risalire addirittura a poco dopo il Big Bang. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Stando a quanto emerso da una recente ricerca pubblicata su The Astrophysical Journal il buco nero in questione si trova nascosto al centro dell’ ammasso stellare IRS 13 scoperto circa venti anni fa e distante dal centro della Via Lattea solo 0,1 anni luce.

Diversi studi e ricerche effettuate nel corso degli anni hanno permesso al team di ricerca guidato dall’astrofisico Florian Peißker dell’Università di Colonia, in Germania, di poter osservate il movimento delle stelle presenti in IRS 13. E proprio tali studi hanno consentito loro di scoprire che in IRS 13 le stelle si muovono seguendo uno schema ordinato, e non sono quindi disposte in modo casuale.

La scoperta dei ricercatori

Il movimento ordinato delle stelle ha destato parecchi dubbi nei ricercatori. In un primo momento il loro sospetto è stato quello che tale movimento ordinato potesse essere legato all’interazione di IRS 13 con SgrA*. Ma in seguito sono arrivati a supporre altro.

Attente osservazioni hanno infatti permesso loro di capire che la forma compatta di IRS 13 è legata proprio alla presenza, al centro dell’ammasso stellare, di un buco nero di massa intermedia. L’osservazione in questione ha anche permesso loro di osservare raggi x e un anello di gas ionizzato che ruotavano attorno alla posizione del buco nero ad una velocità di 130 km al secondo.

Usando tali movimenti i ricercatori hanno poi calcolato la massa dell’oggetto presente al centro dell’anello arrivando a circa 30.000 masse solari, motivo per il quale il buco nero è stato definito di massa intermedia. Per poter ottenere ulteriori informazioni su questo buco nero sono necessarie ulteriori osservazioni che verranno effettuate in futuro con nuovi strumenti.