Alan Wake 2: Sam Lake racconta genesi e fonti d’ispirazione delle sequenze di game over

Ai microfoni di IGN, Sam Lake ha raccontato alcuni retroscena sullo sviluppo di Alan Wake 2, tra cui alcuni che riguardano anche la genesi delle particolari e terrificanti sequenze di game over presenti nel gioco.

In un particolare passaggio della video intervista, il Creative Director di Remedy rivela che le spaventose scene in cui si vede Alan Wake morto sono un espediente narrativo realizzato da Lake e dal suo team per far sentire i giocatori come l’Occhio di Sauron ne Il Signore degli anelli, ossia come entità che osservano tutto ciò che accade dall’esterno.

Accolto dalla stampa internazionale con voti eccellenti, Alan Wake 2 si presenta come un’avventura totalmente rinnovata sotto diversi punti di vista rispetto al predecessore grazie alla presenza di diverse novità sia in termini di struttura che prettamente ludici e di atmosfera. Alan Wake 2, infatti, è molto più cupo e terrificante rispetto al primo capitolo, con una struttura da survival horror, due protagonisti ed un’esperienza che pone al centro la componente narrativa.

Alan Wake 2 è ora disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il gioco riceverà presto ulteriori elementi che andranno ad arricchire l’esperienza, tra cui aggiornamenti gratuiti e due espansioni a pagamento.