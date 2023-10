Alan Wake 2, le due espansioni a pagamento confermate per il 2024

Remedy ha confermato che le due espansioni previste per Alan Wake 2 arriveranno nel 2024. I due DLC andranno ad ampliare in maniera considerevole la storia.

Remedy ha confermato che le due espansioni a pagamento arriveranno nel corso del 2024. Le due espansioni erano già state rese note dal team che in queste ore ha rivelato che arriveranno anche tanti altri aggiornamenti gratuiti, tra cui uno che andrà ad aggiungere New Game Plus, modalità di difficoltà Incubo e nuovi elementi narrativi.

Le due espansioni in questione andranno ad ampliare in maniera considerevole la trama di Alan Wake 2. La prima, Night Springs, sarà disponibile nella primavera del 2024.

Stando a quanto riferito dal team, il DLC proporrà diversi episodi con la possibilità di interpretare vari personaggi in una sorta di serie TV ambientata nel mondo di Alan Wake. “Visioni e sogni. La finzione viene scritta e diventa realtà. La finzione collassa e resta solo testo su una pagina. Ecco quelle storie ambientate a… Night Springs. Giocate nei panni di vari personaggi del mondo di Alan Wake e vivete l’inspiegabile in diversi episodi autoconclusivi di Night Springs, una serie TV fittizia ambientata nel mondo di Alan Wake.” si legge nella sinossi ufficiale.

La seconda espansione, invece, si chiama The Lakehouse non ha ancora una finestra temporale precisa ma, presumibilmente, arriverà nella seconda metà del 2024. Il DLC proporrà due avventure separate nei panni di Saga e Alan Wake alla scoperta dei misteri della Lake House. Leggiamo la sinossi:

“La Lake House è una struttura misteriosa situata in riva a Cauldron Lake, costruita da un’organizzazione governativa indipendente per condurre ricerche segrete… finché qualcosa non va storto. Esplora la Lake House e parti per due avventure separate quando le realtà di Saga Anderson e Alan Wake tornano a scontrarsi.”