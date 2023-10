Alan Wake 2: New Game Plus e difficoltà Incubo in arrivo dopo il lancio

Alan Wake 2 riceverà in futuro un aggiornamento post-lancio che includerà New Game Plus, con un nuovo di difficoltà e nuovi elementi narrativi che andranno ad approfondire ed ampliare le avventure dello scrittore maledetto. Lo ha annunciato Remedy tramite un post su X, senza però fornire ulteriori indicazioni sul periodo d’uscita.

New Game+ coming after launch. 🕹️ Retain all unlocked weapons and upgrades.

🕹️ New Nightmare difficulty level.

🕹️ New alternative narrative, including new Manuscript pages and new video content. Exact release timing still TBD. #alanwake pic.twitter.com/x1GNHYQu7q — Alan Wake 2 (@alanwake) October 25, 2023

Stando a quanto rivelato dallo studio, nel New Game+ di Alan Wake 2 sarà possibile riniziare il gioco conservando tutte le armi e i potenziamenti sbloccati in precedenza. In più, gli utenti avranno anche modo di selezionare il nuovo livello di difficoltà “Incubo”, che renderà le avventure di Alan Wake ancor più ostiche e ricche di tensione. Per quanto concerne, invece, i nuovi elementi narrativi, i giocatori avranno modo di approfondire la storia grazie a nuovi manoscritti e filmati inediti.

Ovviamente, l’update in questione sarà solo l’inizio del supporto post-lancio previsto da Remedy: nei prossimi mesi, infatti, arriveranno ulteriori aggiornamenti gratuiti e due espansioni a pagamento.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che di recente Alan Wake 2 è tornato a mostrarvi con uno spettacolare trailer di lancio per celebrare l’uscita del gioco.

Alan Wake 2 è ora disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X/S.