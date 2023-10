Alan Wake 2 riceverà anche dei DLC gratis dopo il lancio

Oltre alle due espansioni a pagamento già annunciate, Alan Wake 2 riceverà anche dei DLC gratuiti. A confermarlo è stato Sam Lake durante un intervento all’EGX di Londra, sottolineando che i contenuti in arrivo saranno anche piuttosto importanti. Ovviamente, non sono stati rivelati altri dettagli riguardo le espansioni gratuite e quindi per capire di che tipo di DLC stiamo parlando dovremo attendere ancora un po’.

Il fatto che Sam Lake abbia sottolineato che si tratta di contenuti piuttosto rivelanti, però, ci induce a pensare che aggiungeranno dei dettagli di peso riguardo la storia e la lore dei personaggi del gioco. In ogni caso, staremo a vedere.

Sam Lake confirms there is FREE DLC coming to Alan Wake 2 post-launch as well as the paid DLC projects! @EGX @SamLakeRMD #alanwake2 #EGX2023 #HorrorCommunity pic.twitter.com/cH27jO9T7G — John ➡️ is @ EGX 2023! (@TheVoidRetro) October 13, 2023

Per quanto concerne invece le espansioni a pagamento, sappiamo che fanno parte dell’Expansion Pack della Deluxe Edition e che sono intitolati Night Springs e The Lake House. Ma anche qui, nessun dettaglio concreto al riguardo.

Ricordiamo che il nuovo Alan Wake si presenterà come un’avventura totalmente rinnovata sotto diversi punti di vista. Il gioco si distaccherà, infatti, dal predecessore per la presenza di diverse novità sia in termini di struttura che prettamente ludici e di atmosfera. Alan Wake 2 sarà molto più cupo e terrificante rispetto al primo capitolo, con una struttura da survival horror, due protagonisti ed un’esperienza che pone al centro la componente narrativa.

Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.