Batman sarà il primo supereroe ad ottenere una stella sulla Walk of Fame. Il cavaliere oscuro avrà a fine settembre il suo riconoscimento piazzato sulla Hollywood Boulevard. La notizia ha, chiaramente, fatto il giro del mondo.

Non si tratta del primo personaggio immaginario ad ottenere una stella sulla Walk of Fame, considerando che, in precedenza, lo stesso riconoscimento è andato a figure come Topolino, Bugs Banny ed ai Simpson.

La leggenda di Batman nasce nel 1939, dopo che il personaggio fa il suo esordio su Detective Comics. Bill Finger e Bob Kane danno vita ad un character immerso in un’ambientazione noir, che lotta contro il crimine formato da capi mafia, ma anche da figure sinistre come l’iconico Joker.

Il suo arrivo sullo schermo si compirà prestissimo, considerando che i primi adattamenti su Batman risalgono agli anni Quaranta. Ma a dare una nuova luce al personaggio ci penserà la serie TV con Adam West protagonista che è stata realizzata negli anni Sessanta.

Quando si svolgerà la cerimonia

Batman è tutt’oggi considerato una figura iconica, che nei fumetti ha trovato una nuova chiave di lettura grazie al Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller, pubblicato nel 1986. Senza quella storia è probabile che non ci sarebbe stato il Batman di Tim Burton.

Proprio il regista americano è stato insignito di recente della stella sulla Walk of Fame, nello stesso mese del personaggio che ha aiutato a sedimentare nella cultura popolare negli anni Novanta, creando la Bat-Mania.

La cerimonia della stessa di Batman sulla Walk of Fame si terrà il 26 settembre presso il 6764 di Hollywood Boulevard, di fronte all’ Hollywood Guinness World Records Museum.