Alan Wake 2: trailer di lancio per il nuovo horror di Remedy

Come promesso, Alan Wake 2 è tornato a mostrarsi con uno spettacolare trailer di lancio in occasione dell'Xbox Partner Preview.

Come promesso, Alan Wake 2 è tornato a mostrarsi in occasione dell’Xbox Partner Showcase con uno spettacolare trailer di lancio che arriva a pochissimi giorni dal debutto del gioco che – ricordiamo resta fissato per il 27 ottobre. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette ancora una volta di ammirare le atmosfere opprimenti e i toni oscuri di quello che è stato definito da Remedy come il suo primo survival horror in senso stretto e come il progetto più ambizioso mai realizzato dal team finlandese. Godiamoci dunque quest’ultimo assaggio:

Ricordiamo che Alan Wake 2 è il secondo capitolo delle avventure dello scrittore maledetto. Il gioco si presenterà come un’avventura totalmente rinnovata sotto diversi punti di vista e che si distacca dal predecessore per la presenza di diverse novità sia in termini di struttura che prettamente ludici e di atmosfera. Il gioco, infatti, sarà molto più cupo e terrificante rispetto al primo capitolo, con una struttura da survival horror, due protagonisti ed un’esperienza che pone al centro la componente narrativa.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che nei giorni scorsi Remedy ha annunciato l’orario di sblocco del titolo, rivelando che potremo iniziare a giocare a partire dalle 06:00 del mattino di venerdì 27 ottobre.