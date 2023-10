Alan Wake 2, orario di sblocco annunciato: ecco quando potremo iniziare a giocare

Da che ora potremo iniziare a giocare ad Alan Wake 2 ? Remedy ha ufficialmente comunicato gli orari di sblocco nei vari paesi: come possiamo vedere dalla mappa condivisa su X dal team di sviluppo, in Italia potremo iniziare a giocare a partire dalle 06:00 del mattino di venerdì 27 ottobre.

We'll be returning to Bright Falls soon. Alan Wake 2 launches in one week. Check your case board below for launch timings. 📝 #AlanWake pic.twitter.com/e1p4uAF1X4

