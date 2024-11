Motorola deposita un nuovo brevetto per display arrotolabile con sensori fingerprint multipli, migliorando la sicurezza e la praticità degli smartphone.

Continuano le fasi di sviluppo per lanciare la prossima frontiera del mondo degli smartphone: grazie a Motorola è possibile visionare i prodotti con i display arrotolabili. Negli USA la società americana avrebbe depositato un nuovo brevetto intitolato “Gestione di un sensore di impronte digitali su dispositivo arrotolabile con più fod sensor”, il quale richiama il concept del Motorola Rizr.

Il design permette allo schermo di estendersi in modo verticale: si parte da una dimensione compatta di cinque pollici che può arrivare a 6,5 pollici. Se non esteso, lo schermo si avvolge sul retro, creando un secondo display utile per poter visualizzare aggiornamenti e notifiche rapide.

Il nuovo brevetto Motorola per smartphone con display arrotolabile

Il design di Motorola integra più sensori di impronte digitali su tutto il display: ciò consente di sbloccare il dispositivo da qualsiasi parte dello schermo. Attualmente, i sensori di impronte digitali sono limitati ad aree specifiche in uno smartphone. Secondo gli schemi inclusi nel documento, l’area delle dita è disponibile almeno in una posizione completamente retratta e in una posizione completamente estesa.

Motorola ha presentato il suo concetto di Rizr arrotolabile al Mobile World Congress (MWC) 2023. Ha un display da 5 pollici che può estendersi fino a 6,5 pollici con la semplice pressione di un pulsante. La parte del display che non viene utilizzata quando è arrotolata si avvolgerà intorno alla parte inferiore e scivolerà verso l’alto sul retro sopra il pannello posteriore. Oltre a Motorola, marchi come Vivo, Transsion Holdings, TCL e Samsung stanno lavorando su telefoni arrotolabili.