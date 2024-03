Motorola mostra il Rollable Concept Phone al MWC24: rivoluzione tecnologica?

Il Motorola Rollable Concept Phone è sicuramente qualcosa da tenere d’occhio. Presentato al MWC 2024 di Barcellona, questo dispositivo pieghevole sfida le convenzioni e offre un’esperienza unica. Si tratta di uno smartphone pieghevole dotato di uno schermo flessibile pOLED, adattandosi a diversi modi di utilizzo.

Design Innovativo

A differenza dei tradizionali telefoni pieghevoli, il Rollable Concept Phone si estende verticalmente anziché orizzontalmente. Inizia “avvolto” con un rapporto d’aspetto quadrato di 4 pollici, ma con la pressione di un pulsante, si espande fino a diventare uno smartphone più normale da 6,5 pollici. Rivestito di tessuto, dispone di diverse cerniere che gli consentono di piegarsi in varie forme.Il segreto del telefono pieghevole di Motorola risiede nel suo schermo flessibile pOLED e in un ingegnoso posizionamento delle batterie più piccole, creando una struttura simile a una spina dorsale che supporta il dispositivo durante la piegatura. La sua caratteristica distintiva è la mancanza di una piega centrale. Questo significa che non si può semplicemente chiuderlo e infilarlo in tasca come un telefono pieghevole tradizionale. Tuttavia, può essere trasformato in un gigantesco smartwatch o bracciale da polso, anche se l’ergonomicità di questa soluzione è ancora da capire.

Concept Device

È importante sottolineare che il Rollable Concept Phone è ancora in fase di sviluppo e non è garantito che diventi mai un prodotto commerciale. Tuttavia, è un esempio eccellente di ciò che i dispositivi concettuali possono essere. La parola chiave qui è “concetto”: potrebbe o potrebbe non diventare realtà, ma ci fa sognare e ci fa riflettere sul futuro della tecnologia mobile.

Test Rigorosi

Se Motorola deciderà di portare questo dispositivo in produzione, dovrà sottoporlo a test rigorosi. Mostrarlo per diverse ore al MWC è un passo importante per valutare l’interesse del pubblico. Supponendo che il design non presenti limitazioni nell’uso quotidiano, rimango ancora molte domande senza risposta: quanto è robusto? Funzionerà ancora dopo essere caduto a terra? E che aspetto avrebbe una custodia? Dovrebbe essere altrettanto flessibile? Il nuovo Concept Phone emerge come un audace esperimento nel panorama degli smartphone pieghevoli. Il suo design innovativo sfida le convenzioni, ma affronta ancora interrogativi cruciali sulla sua praticità quotidiana e la sua reale fattibilità commerciale. Mentre sogniamo sul potenziale futuro della tecnologia mobile, rimaniamo in attesa di vedere se questo audace concetto si trasformerà mai in una realtà tangibile sul mercato.