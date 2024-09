Impronte di grandi dinosauri teropodi sono state trovate sulla costa meridionale dell’Australia, in un’epoca nella quale la regione era ancora collegata all’Antartide. La formazione Wonthaggi, a sud-est di Melbourne, è da sempre stata ricca di fossili risalenti a 120-128 milioni di anni.

Il fatto che l’Australia fosse molto più a sud, all’epoca, vuol dire che queste creature vivevano in un ambiente nel quale le notti erano lunghe, ma il clima era molto più caldo rispetto ad oggi. Nonostante alcune ossa di teropodi siano state trovate nell’area, sono rare rispetto agli ornitologi erbivori che probabilmente erano dominanti rispetto alle loro prede.

Il ritrovamento delle impronte

Sono state trovate diciotto impronte di teropodi rispetto a solo quattro di ornitopodi e due non identificati. Non solo, mentre i teropodi variavano in dimensioni, 15 di queste stampe sono state fatte da animali pesanti.

Queste numerose tracce sono la migliore prova che questi ex ambienti polari sostenessero grandi carnivori. I grandi teropodi si sarebbero probabilmente nutriti di prede come dinosauri più piccoli, pesci e tartarughe.

professor Anthony Martin della Emory University

Quella più grande è lunga 47 centimetri, il che la rende la più grande impronta di teropodi dell’epoca nell’Australia meridionale. Martin spiega:

L’altezza dell’anca di quel teropode sarebbe stata più o meno la stessa dell’altezza piena di un essere umano alto e moderno, o un po’ più di sei piedi di altezza.

Si tratta di circa la metà dell’altezza dell’anca di Sue, il popolare scheletro di T-rex. Il come i dinosauri siano sopravvissuti agli inverni polari, ha affascinato i paleontologi da quando due dei coautori di Martin, ovvero il dottor Thomas Rich e il professor Pan Vickers Rich, hanno rivelato la loro presenza negli anni 70. Non si sa se siano andati in letargo, siano migrati a nord o si siano dovuti scontrare con la poca disponibilità di cibo.

Il nostro ritrovamento di così tante tracce di teropodi, tuttavia, conferma che una varietà di dinosauri in realtà viveva e camminava sul terreno dove sono state trovate le loro ossa. Le tracce dei dinosauri sono in realtà molto più comuni sul sito di quanto ci rendessimo conto in precedenza.

Martin

Martin ha pubblicato la scoperta di tre impronte di teropodi di formazione Wonthaggi nel 2007. Come molte delle ossa scoperte nella zona, le tracce si trovano nella zona di marea e sono sommerse due volte al giorno, spiegano il motivo per cui ci è voluto così tanto tempo delle scoperte originali per trovare il resto. Una volta identificati, i calchi sono stati utilizzati per fare una ricostruzione in 3D. Martin dice: