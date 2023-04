La ricostruzione facciale di un dinosauro Teropode che sorprende

I dinosauri predatori come il T. rex non avevano denti costantemente esposti come quelli rappresentati in film come Jurassic Park

Confronto tra le ricostruzioni di T. rex: (A) Cranio, basato sull’esemplare FMNH PR 2081 del Field Museum of Natural History. (B-E) Due ipotetiche ricostruzioni dei tessuti, una con denti esposti (B) e una sezione trasversale del muso associabile alla ricostruzione (C) e una con tessuti extraorali che coprono i denti (D) e una sezione trasversale del muso(E).

Un nuovo studio dimostra che i dinosauri predatori, come il Tyrannosaurus rex, non avevano denti permanentemente esposti, come si vede in film come Jurassic Park, ma avevano invece labbra squamose, simili a quelle di una lucertola, che coprivano e sigillavano la bocca. Il team internazionale di ricercatori mette in discussione alcune delle rappresentazioni più note e sostiene che questi dinosauri avevano labbra simili a quelle delle lucertole e di un loro parente, il tuatara – un rettile raro che si trova solo in Nuova Zelanda – che sono gli ultimi sopravvissuti di un ordine di rettili che prosperava nell’era dei dinosauri.

Nello studio più dettagliato mai condotto su questo tema, i ricercatori hanno esaminato la struttura dei denti, i modelli di usura e la morfologia della mascella di gruppi di rettili con e senza labbra, scoprendo che l’anatomia e la funzionalità della bocca dei teropodi assomiglia più a quella delle lucertole che a quella dei coccodrilli. Ciò implica tessuti orali simili a quelli delle lucertole, comprese le labbra squamose che coprono i denti. Probabilmente queste labbra non erano muscolose, come nei mammiferi. Le labbra della maggior parte dei rettili coprono i denti ma non possono essere mosse in modo indipendente: non possono essere arricciate all’indietro in un ringhio o fare altri tipi di movimenti che associamo alle labbra negli esseri umani o in altri mammiferi.

Il coautore dello studio, Derek Larson, responsabile delle collezioni e ricercatore in paleontologia presso il Royal BC Museum in Canada, ha dichiarato: “I paleontologi spesso amano confrontare gli animali estinti con i loro parenti più stretti viventi, ma nel caso dei dinosauri, i loro parenti più stretti sono stati evolutivamente distinti per centinaia di milioni di anni e oggi sono incredibilmente specializzati”. È notevole la somiglianza dei denti dei teropodi con quelli dei varani. Dal più piccolo varano nano al drago di Komodo, i denti funzionano più o meno allo stesso modo. Quindi, i varani possono essere paragonati in modo abbastanza favorevole ad animali estinti come i dinosauri teropodi sulla base di questa somiglianza di funzioni, anche se non sono strettamente imparentati. Curiosamente, non c’è mai stato uno studio o una scoperta specifica che abbia provocato questo cambiamento e, in larga misura, probabilmente riflette la preferenza per una nuova estetica dall’aspetto feroce piuttosto che un cambiamento nel pensiero scientifico. Stiamo stravolgendo questa rappresentazione popolare coprendo i loro denti con labbra simili a quelle di una lucertola. Questo significa che molte delle nostre rappresentazioni preferite dei dinosauri non sono corrette, compreso l’iconico T. rex di Jurassic Park“.

Il ruolo delle labbra nei dinosauri

I risultati, pubblicati sulla rivista Science, hanno rilevato che l’usura dei denti negli animali senza labbra era notevolmente diversa da quella osservata nei dinosauri carnivori e che i denti dei dinosauri non erano più grandi, rispetto alle dimensioni del cranio, di quelli delle lucertole moderne, il che implica che non erano troppo grandi per essere coperti da labbra. Inoltre, la distribuzione dei piccoli fori intorno alle mascelle, che forniscono nervi e sangue alle gengive e ai tessuti intorno alla bocca, era più simile a quella delle lucertole nei dinosauri che a quella dei coccodrilli. Inoltre, la modellazione della chiusura della bocca dei teropodi senza labbra ha mostrato che la mascella inferiore doveva schiacciare le ossa di supporto della mandibola o disarticolare l’articolazione della mandibola per sigillare la bocca. “Come vi dirà qualsiasi dentista, la saliva è importante per mantenere la salute dei denti. I denti che non sono coperti dalle labbra rischiano di seccarsi e possono subire maggiori danni durante l’alimentazione o i combattimenti, come vediamo nei coccodrilli, ma non nei dinosauri”, ha dichiarato la coautrice Kirstin Brink, assistente alla cattedra di paleontologia dell’Università di Manitoba. Thomas Cullen, professore assistente di paleobiologia presso la Auburn University e autore principale dello studio, ha dichiarato: “Sebbene in passato si sia sostenuto che i denti dei dinosauri predatori potessero essere troppo grandi per essere coperti dalle labbra, il nostro studio dimostra che, in realtà, i loro denti non erano atipicamente grandi. Anche i denti giganti dei tirannosauri sono proporzionalmente simili a quelli delle lucertole predatrici viventi se confrontati con le dimensioni del cranio, respingendo l’idea che i loro denti fossero troppo grandi per essere coperti dalle labbra”. I risultati forniscono nuovi spunti per la ricostruzione dei tessuti molli e dell’aspetto dei dinosauri e di altre specie estinte. Ciò può fornire informazioni cruciali su come si nutrivano, su come mantenevano la loro salute dentale e sui modelli più ampi della loro evoluzione ed ecologia.