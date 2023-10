Alan Wake 2: un trailer ripercorre gli eventi del primo capitolo in vista del lancio

Remedy Entertainment ha pubblicato un trailer che riassume gli eventi di Alan Wake in vista dell'ormai imminente arrivo del secondo capitolo.

Avete intenzione di giocare Alan Wake 2 ma non ricordate gli eventi del precedente capitolo? Allora il nuovo trailer pubblicato da Remedy Entertainment fa al caso vostro. Il filmato, che trovate qui sotto, infatti non è altro che un breve riassunto degli eventi raccontati nel primo capitolo della serie con l’arrivo dello scrittore a Bright Falls.

Se avete giocato il primo capitolo ricorderete senz’altro che tutto è iniziato con la scomparsa di Alice, la moglie dello scrittore. Nel tentativo di ritrovarla, Alan si ritrova ad esplorare i boschi che circondano il Cauldron Lake, finendo con l’imbattersi in figure ricoperte d’ombra e in eventi a dir poco surreali. Vediamo il filmato:

Restando in tema vi ricordiamo che Alan Wake è sbarcato anche in Fortnite con l’arrivo dell’evento Alan Wake: Flashback che introduce nel gioco una nuova isola in cui è possibile rivivere gli eventi del primo capitolo del gioco.

Alan Wake 2 è il primo survival horror di Remedy Entertainment. Nel gioco ci troveremo a vestire questa volta i panni di ben due protagonisti, Alan e Saga Anderson, con due storie che risulteranno in qualche modo interconnesse.

Il gioco arriverà il prossimo 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.