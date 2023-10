Fortnite accoglie Alan Wake con l’evento dedicato al primo capitolo: ecco trailer e dettagli

L'evento Alan Wake: Flashback è ora disponibile in Fortnite. Vediamo trailer e dettagli dell'esperienza dedicata allo scrittore maledetto.

Fortnite accoglie l’evento Alan Wake: Flashback. Il celebre battle Royal si arricchisce con l’arrivo di una esperienza interattiva che ripercorre la storia dello scrittore maledetto. Realizzata da Epic in collaborazione con Remedy Entertainment, Alan Wake: Flashback trasporta i giocatori di Fortnite su un’isola in un cui è possibile rivivere gli eventi raccontati del celebre gioco a tinte dark.

In Alan Wake: Flashback ci ritroveremo ancora una volta a cercare Alice, la moglie scomparsa di Alan Wake, esplorando la cupa cittadina di Bright Falls con tanto di torcia alla mano. Per accedere al contenuto, basta entrare nel gioco e digitare manualmente il seguente Codice Isola: 3426-5561-3374. Vi lasciamo al trailer per saperne di più:

Intanto, vi ricordiamo che mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo di Alan Wake 2, attesissimo sequel del gioco di Remedy che continuerà la storia di Alan Wake rimasto per ben 13 anni intrappolato nel “Luogo Buio”, dove i suoi incubi e le sue storie sono diventate realtà. Il gioco sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

